Na rozvoj bojnickej nemocnice pôjde vyše 920.000 eur z eurofondov

Bojnice 14. septembra (TASR) - Bojnická nemocnica získala vyše 920.000 eur z prostriedkov Európskej únie na svoj rozvoj. Prvý z podporených projektov sa týka modernizácie oddelenia patológie, druhý je zameraný na integráciu ľudí z tretích krajín vrátane migrantov. Oznámil to riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Peter Glatz.



Na modernizáciu patológie pôjde 586.000 eur. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť moderné a inovatívne digitalizované patologické pracovisko bojnickej nemocnice. "Budeme sa tak podieľať na vybudovaní siete takýchto pracovísk integrovaných do národného VNA archívu patologických vyšetrení. V ňom bude k dispozícii softvérové vybavenie využívajúce umelú inteligenciu na efektívnejšie vyhodnocovanie patologických vyšetrení," priblížil riaditeľ.



Výsledky vyšetrení si bude možné vymieňať medzi jednotlivými pracoviskami. Tento projekt podľa Glatza priamo ovplyvní celkovú kvalitu zdravotnej starostlivosti v nemocnici.



Na integračný projekt pre ľudí z tretích krajín dostala nemocnica 333.000 eur. Pôjde najmä o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej podpory migrantom a ich rodinám, čím sa napomôže ich začleneniu do slovenskej spoločnosti. Bojnická nemocnica je jedinou v rámci Trenčianskeho kraja aj celého Slovenska, ktorá získala finančné prostriedky na túto výzvu.



"Tieto projekty sú dôkazom našej schopnosti efektívne využívať európske fondy na podporu rozvoja našej nemocnice a poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti," skonštatoval riaditeľ bojnickej nemocnice. Ubezpečil, že nemocnica bude naďalej aktívne hľadať možnosti financovania z európskych programov a fondov, aby mohla zlepšovať úroveň poskytovaných služieb a prispievať k rozvoju regiónu hornej Nitry.



Projekty sú financované zo schém Program Slovensko a Plán obnovy a odolnosti SR.