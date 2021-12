Na rozvoj ekoturizmu v Poloninách pôjde 10 miliónov eur

Bratislava 9. decembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) dostane desať miliónov eur z eurofondov na rozvoj ekoturizmu v národnom parku Poloniny. Oznámila to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom PSK Milanom Majerským. Ide o najnovšiu výzvu z regionálneho operačného programu.



"Táto výzva je súčasťou našej spoločnej iniciatívy s Európskou komisiou (EK) a samosprávnymi krajmi - tzv. dobiehajúce regióny," spomenula Remišová s tým, že iniciatíve ide o vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi čo sa týka nezamestnanosti a životných podmienok.



Podľa vicepremiérky majú Poloniny veľký potenciál, ktorý Slovensko zatiaľ nedokázalo dostatočne využiť. "Práve preto citlivý rozvoj ekoturistiky s ohľadom na ochranu prírody môže byť jedným z faktorov, ktorý pomôže rozvoju regiónu, služieb a zamestnanosti," okomentovala Remišová.



Ako špecifikovala, sieť turistických trás v rámci projektu Poloniny-trail sa má vďaka eurofondom rozšíriť až na dĺžku takmer 100 kilometrov. Trasy budú slúžiť pešej turistike, cykloturistike, ale aj jazdeckej turistike. "Ich súčasťou majú byť aj miesta na pozorovanie vtákov, divej zveri alebo stanovanie," vymenovala Remišová s tým, že eurofondy sa môžu použiť aj na doplnkovú infraštruktúru, na projekty podporujúce cyklodopravu alebo na hygienické zariadenia.



Majerský poznamenal, že Poloniny si podľa neho zaslúžia veľkú pozornosť. "Plusy sú v tom, že je tam krásny kus prírody," poznamenal predseda kraja s tým, že táto príroda je hodná toho, aby ju človek navštívil. Táto oblasť však má aj nevýhody. "Nie sú tam cyklotrasy, nie je tam kanál, nie je tam voda," vymenoval Majerský s tým, že ľudia, ktorí v tejto oblasti žijú, trpia veľkou chudobou. Uzavrel to však tak, že je to miesto, kde ľudia môžu stráviť peknú dovolenku na Slovensku.



Ministerka avizovala, že v podobnej podpore PSK budú štát a EK pokračovať aj naďalej. Spomenula napríklad pomoc pri budovaní odborných škôl, kde bolo predložených 11 projektov za viac než 31 miliónov eur na skvalitnenie odborného vyučovania.