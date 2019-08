Na rozvoj energetických služieb je vyčlenených 5 miliónov eur

Výzvu zameranú na rozvoj energetických služieb, ktoré umožňujú financovať energeticky efektívne opatrenia z úspor nákladov na energiu, vyhlásila SIEA 2. augusta 2019.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni je vyčlenených 5 miliónov eur. Informoval o tom Stanislav Jurikovič, vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).



Verejnoprávne inštitúcie, ako sú napríklad verejné vysoké školy, tiež subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie verejného sektora môžu podľa neho získať podporu na vypracovanie energetických auditov, ktoré im pomôžu identifikovať opatrenia vhodné na financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb (GES).



Výzvu zameranú na rozvoj energetických služieb, ktoré umožňujú financovať energeticky efektívne opatrenia z úspor nákladov na energiu, vyhlásila SIEA 2. augusta 2019. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia je na tento účel vo výzve týkajúcej sa budov v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja vyčlenených 5 miliónov eur. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 5000 eur, maximálna 200.000 eur. Nenávratný finančný príspevok môže pokryť maximálne 95 % oprávnených výdavkov na projekt.



"Výzva dáva najmä prevádzkovateľom budov príležitosť, aby si prostredníctvom energetických auditov overili, ktoré opatrenia je vhodné splácať z úspor nákladov na energiu, a ktoré si vyžadujú iný spôsob financovania. Teraz majú možnosť získať detailný prehľad o energetickej náročnosti budov, ich častí, ale napríklad aj verejného osvetlenia. Môžu sa tak systematicky začať pripravovať na ich obnovu," uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.



Podporované sú dva druhy aktivít, a to spracovanie energetických auditov a príprava projektov garantovaných energetických služieb. Všetky žiadosti musia obsahovať prvú z oprávnených aktivít, ktorou je spracovanie účelového energetického auditu. V nich majú audítori navrhnúť úsporné opatrenia a zároveň identifikovať, či sú vhodné na financovanie prostredníctvom GES tak, aby boli splnené požiadavky Eurostatu a projekt GES sa nezapočítaval do verejného dlhu. Praktické odporúčania na posúdenie, či sú splnené požiadavky Eurostatu, budú zverejnené na podstránke národného projektu Odborne o energii v časti určenej pre energetických audítorov.



Ak audítor identifikuje opatrenia vhodné na využitie GES, je podľa Jurikoviča možné realizovať aj druhú oprávnenú aktivitu, ktorou je príprava projektu GES. V rámci druhej aktivity budú preplatené náklady na prípravu podkladov pre obstaranie energetických úspor a vykonanie jedného verejného obstarávania. Výsledkom v tomto prípade má byť uzavretie zmluvy, respektíve zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Ak má žiadateľ okrem podpory na prvú aktivitu záujem aj o podporu druhej aktivity, prikladá už k žiadosti hotový energetický audit, ktorý odporúčal využitie GES, náklady na jeho zhotovenie budú po kladnom vyjadrení z kontroly verejného obstarávania spätne preplatené. O podporu druhej aktivity nie je možné žiadať samostatne.



Pre obstaranie auditov sú stanovené maximálne limity nákladov pre každý auditovaný objekt samostatne. Pri budovách je rozhodujúca celková podlahová plocha každej z nich, ktorá je stanovená ako vonkajšie rozmery budovy krát počet podlaží. V budovách do 1000 m2 je to napríklad maximálne 2500 eur, pri ploche do 5000 m2 už 6600 eur. Pri auditoch viacerých objektov sa limity sčítavajú.



Limity pre obstaranie druhej aktivity zameranej na prípravy projektu sú stanovené podľa súčtu podlahových plôch všetkých objektov. Napríklad ak je celková podlahová plocha všetkých auditovaných objektov od viac ako 5000 do 10.000 m2 vrátane, maximálny príspevok je 10.700 eur. Pri verejnom osvetlení sa limity odvíjajú od výšky nákladov za energiu za kalendárny rok pred podaním žiadosti.



Výzva zameraná na rozvoj energetických služieb na miestnej a regionálnej úrovni je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie. Termín prvého hodnotiaceho kola je 31. október 2019, nasledujúce kolá budú uzatvorené v trojmesačných intervaloch.



Dodal, že ústredné orgány štátnej správy majú pri príprave projektov GES priebežne využívať technickú asistenciu, ktorú poskytuje SIEA na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR. Rozsah asistencie vyplýva z Koncepcie rozvoja GES vo verejnej správe Slovenskej republiky. O technickú asistenciu možno SIEA požiadať prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka s údajmi o budove, ktorý je zverejnený na stránke SIEA v časti Podporné programy, Technická asistencia GES.