Na rozvoj hornej Nitry poputuje ďalších 21,8 mil. eur

Prievidza 26. septembra (TASR) - Región hornej Nitry dostane v budúcom programovom období na projekty ďalších 21,8 milióna eur. Financie tam poputujú v rámci inštitútu udržateľného mestského rozvoja (UMR), prednostne budú určené pre Prievidzu, Nováky, Bojnice a Koš. Ide o ďalšiu finančnú pomoc, ktorá doplní zdroje na transformáciu regiónu po ukončení ťažby uhlia.



Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) územia UMR jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030 schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok. "Ide o strednodobý zásadný strategický dokument, ktorý by mal určiť smerovanie samospráv na roky 2022 až 2030. Je spracovaný ako integrovaná územná stratégia miest, jednoducho povedané, sú tam zakomponované projekty, ktoré by chceli mestá a obec v rámci UMR v najbližších rokoch realizovať," načrtol vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



Samosprávy pri realizácii projektov podľa neho počítajú s finančnými prostriedkami z Európskej únie, na územie je predbežne alokovaných 21,8 milióna eur na roky 2022 až 2030. "S tým, že samosprávy si o financiách rozhodujú samy, ale musia dodržať určité podmienky, určité aktivity, ktoré sú predpísané, aby mohli financie čerpať," podotkol.



Každá samospráva si pripravila zásobník projektov. "Mesto Prievidza by chcelo využiť tieto financie na projekty, na ktoré nebude môcť získať prostriedky z klasických fondov. Už teraz vieme, že by sme sa chceli uchádzať s projektmi odpadového hospodárstva, revitalizácie verejných priestranstiev a možno revitalizácie športovísk," konkretizoval.



"Impulzom pre spracovanie PHRSR UMR je snaha o zhodnotenie potenciálu územia UMR pre udržateľný regionálny rozvoj, ako aj potreba reagovať na nové, zmenené spoločenské okolnosti," skonštatovala prievidzská samospráva v dôvodovej správe.



Významným faktorom vplývajúcim na charakter kľúčových prvkov rozvoja regiónu sú podľa nej rýchlo sa meniace svetové trendy v oblasti nástupu najmodernejších technológií a inovácií, trendy v oblasti starostlivosti o životné prostredie a klímu, ako aj nepriaznivý demografický trend starnutia populácie s náporom najmä, no nielen, na zdravotnú a sociálnu oblasť. Aktuálnou výzvou sú aj hrozby nepredvídaných pandemických situácií.