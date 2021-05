V pláne rozvoja Národného parku Poloniny je prioritou mäkký turizmus

Tisovec 7. mája (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR presadilo realizáciu plánu rozvoja na Muránskej planine, ktorý pomôže regiónu pri jeho transformácii. Na pilotné rozvojové projekty mäkkého turizmu v Národnom parku (NP) Muránska planina a NP Poloniny má ísť 16 miliónov eur. Na stretnutí so zástupcami samospráv, cestovného ruchu a Lesov SR o tom v piatok informoval štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.



„Rozvojové projekty budú zamerané na vytvorenie pracovných príležitostí, predovšetkým v sektore prírodného turizmu, prírode blízkeho obhospodarovania lesa a nadväzujúcich činností,“ uviedol Kiča. Finančné prostriedky majú prísť do dvojice národných parkov z plánu obnovy v rámci opatrení na adaptáciu regiónov na zmenu klímy.



V pláne rozvoja NP je prioritou mäkký turizmus, ten má podľa envirorezortu vyššiu pridanú hodnotu a predstavuje sofistikovanejší a diverzifikovanejší sektor ako intenzívna ťažba dreva, čo môže pomôcť vidieckym regiónom zabrániť vyľudňovaniu. Stretnutie so zástupcami z regiónu NP Poloniny plánuje MŽP SR uskutočniť počas víkendu.



„Otvárame komunikáciu o možných podobách podpory v nasledujúcich rokoch tak, aby finančné prostriedky smerovali do systematických a trvalo udržateľných zmien v ochrane prírody, do podpory miestnej podnikateľskej sféry a infraštruktúry pre návštevníkov regiónu,“ dodal Kiča.