Na samite BRICS budú diskutovať aj o ukončení obchodovania v dolároch

Johannesburg 22. augusta (TASR) - V Juhoafrickej republike (JAR) odštartoval v utorok samit lídrov rozvíjajúcich sa ekonomík zo skupiny BRICS, ktorú tvoria Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Hlavnými témami rokovaní bude rozšírenie skupiny a zvýšenie obchodu v lokálnych menách. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Rozvíjajúce sa ekonomiky už roky hovoria o ukončení obchodovania v dolároch, ale zatiaľ sa nedohodli, akou menou ho nahradia.



Ruský prezident Vladimir Putin sa na samite nezúčastňuje, aby sa vyhol medzinárodnému zatykaču v súvislosti s inváziou Moskvy na Ukrajinu.



Čína s podporou Ruska a JAR presadzuje prijatie nových členov do aliancie. Táto expanzia vyvolala podozrenie, že blok sa snaží stať protiváhou skupiny G7, siedmich najvyspelejších ekonomík sveta.



Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva podporuje tiež expanziu BRICS a chce, aby si blok nakoniec vytvoril vlastnú spoločnú menu.



Čínsky prezident Si Ťin-pching už pricestoval do Johannesburgu, informovala čínska štátna televízia, podľa ktorej sa stretne so svojím juhoafrickým náprotivkom Cyrilom Ramaphosom pred samitom.



Lídri BRICS majú vystúpiť s prejavmi, pričom Putin bude rečniť na diaľku. Na programe je aj obchodné fórum BRICS.



Podľa Juhoafrickej republiky sa na stretnutí v dňoch 22. až 24. augusta zúčastnia rôzni predstavitelia ako pozorovatelia. Sú medzi nimi generálny tajomník OSN Antonio Guterres, indonézsky prezident Joko Widodo a iránsky prezident Ebráhím Raísí. Očakáva sa tiež účasť viac ako 30 hláv afrických štátov a vlád.