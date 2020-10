Na sanáciu zničenej cesty Muráň – Muránska Huta získa BBSK 5 mil. eur

Bratislava 28. októbra (TASR) – Vláda poskytne Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) na sanáciu cesty Muráň – Muránska Huta v okrese Revúca 5 miliónov eur. Úsek poškodili prívalové dažde. Dotáciu na návrh Ministerstva financií (MF) SR schválil kabinet na stredajšom rokovaní. Zdrojové krytie bude zabezpečené v rozpočte kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Prípadné vyššie náklady odporúča rezort hradiť zo zdrojov BBSK.



Na úseku cesty II/531 v okrese Revúca došlo v júni vplyvom masívnych prívalových dažďov k strhnutiu značnej časti cesty, čím došlo k prerušeniu premávky na danom úseku. Ministerstvo priblížilo, že BBSK túto situáciu riešil sprevádzkovaním provizórnej obchádzkovej trasy a improvizovanou autobusovou dopravou.



"Sprejazdnenie jedného jazdného pruhu je potrebné realizovať pred zimou, keďže súčasná obchádzková trasa môže byť v zimnom období neprejazdná. Obchádzková trasa vedie cez Národný park Muránska planina, kde sú možnosti zimnej údržby obmedzené. Alternatívne obchádzkové trasy cez Revúcu a Brezno sú o desiatky kilometrov dlhšie, čo je problém najmä pre záchranné zložky," zdôraznil rezort financií v predloženom materiáli s tým, že ide o významnú dopravnú tepnu, ktorá prepája hlavné cestné ťahy severo-južných koridorov.



Zároveň dodal, že BBSK nie je schopný finančne kryť náklady spojené so vzniknutou mimoriadnou situáciou na úseku cesty v plnom rozsahu, keďže jeho disponibilné zdroje sú v roku 2020 obmedzené najmä z dôvodu negatívneho vplyvu pandémie ochorenia COVID-19, a preto kraj žiadal o poskytnutie dotácie na sanáciu príslušnej cesty.



Vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab na tlačovej konferencii s premiérom Igorom Matovičom a ministrom financií Eduardom Hegerom (obaja OĽANO) vyzvali začiatkom októbra stavebné spoločnosti, aby na MF doručili ponuky, za koľko by dokázali opraviť úsek cesty medzi Muráňom a Prednou Horou. Zdôraznili, že na základe týchto ponúk vláda následne uvoľní prostriedky na opravu cesty BBSK. Na ministerstvo bolo doručených sedem indikatívnych odhadov nákladov na opravu poškodeného úseku cesty. Pohybovali sa v rozmedzí od 4,9 milióna eur až 9,6 milióna eur s DPH.



BBSK a spoločnosť Skanska SK už podpísali zmluvu na opravu poškodeného úseku cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou. Celková cena zákazky je 7,5 milióna eur vrátane DPH. Informovalo o tom vedenie BBSK v polovici októbra s tým, že cesta v jednom jazdnom pruhu má byť prejazdná do konca roka.