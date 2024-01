Na severný obchvat Prešova poskytne EÚ viac ako 69 miliónov eur

Prešov 24. januára (TASR) - Slovensko dostane od Európskej únie (EÚ) viac ako 69 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. V konkurencii stovky projektov bola pre Slovensko predschválená druhá najvyššia suma hneď po nemeckom železničnom projekte. Ide o zdroje v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF), výzva na projekty s vojensko-civilným využitím. Na tlačovej konferencii v Prešove to v stredu uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Viac ako 69 miliónov, ktoré sme získali, si nepredstavujme len ako virtuálne číslo, ktoré nám teraz zostane v kasičke. Sú to ušetrené peniaze do štátneho rozpočtu, ktoré môžeme preinvestovať napríklad na obchvat niektorého okresného mesta alebo 20 opravených mostov. Ďakujem zástupcom EÚ za to, že nám tieto peniaze schválili a mojim kolegom, ktorí na tom naozaj tvrdo pracovali," povedal Ráž.



Minister si v stredu projekt druhej etapy prešovského obchvatu, ktorý je vo výstavbe, osobne pozrel. Počas stretnutia s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským sa spojili cez videohovor aj s Heraldom Ruijtersom z Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu v Európskej komisii, ktorý v stredu v Bratislave rokoval so zástupcami ministerstva dopravy o ďalších projektoch.



"Nové diaľničné prepojenie prinesie prosperitu regiónu, jeho obyvateľom aj podnikateľom. Preto má Európska komisia mnoho dôvodov na 69-miliónový príspevok. Veríme, že vďaka tomuto príspevku bude región napredovať," doplnil Ruijters.



Predmetom žiadosti o grant, ktorú v septembri 2023 podala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), boli tri balíky výdavkov. Väčšina zdrojov je na už spomínanú stavbu obchvatu Prešova, časť peňazí je na vypracovanie projektovej dokumentácie na úseky R4 od Prešova po štátnu hranicu s Poľskom.



Rýchlostná cesta R4 je súčasťou TEN-T siete a dôležitej medzinárodnej trasy Via Carpatia. Chýbajúce úseky na Slovensku je potrebné vybudovať čím skôr aj vzhľadom na blížiace sa termíny ukončenia prác v susedných krajinách.



"Via Carpatia je cesta, po ktorej sme volali dlhé roky a dnes sa napĺňa ďalší z míľnikov tejto významnej cestnej komunikácie. Severný obchvat a projektová dokumentácia, ktorá bude hradená z CEF vo výške 69 miliónov eur, je finančná čiastka, ku ktorej by sme sa len tak ľahko nevedeli dostať," doplnil Majerský.



NDS vlani v júni podpísala zmluvu s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na výstavbu druhej etapy úseku R4 Prešov - severný obchvat. Zhotoviteľom je konzorcium na čele so spoločnosťou Eurovia SK, ktoré uspelo vo verejnej súťaži s cenovou ponukou 337,74 milióna eur bez DPH. Stavba, s ktorou sa začalo vlani v septembri, je financovaná zo štátneho rozpočtu a čiastočne z európskeho programu CEF. Lehota na dokončenie výstavby je v poslednom kvartáli roka 2027.