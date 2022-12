Na severovýchode Slovenska spustili pre turistov zimnú výzvu

Prešov 19. decembra (TASR) - Tretí ročník turistickej Zimnej výzvy ponúka turistom 15 výstupov do hôr od Vysokých Tatier cez Pieniny až po Poloniny. Turistiku dopĺňa 28 lyžiarskych stredísk a množstvo zimných podujatí. Začala sa v sobotu (17. 12.) a potrvá do 19. marca 2023. Určená je širokej verejnosti. TASR o tom informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Úlohou turistov je odfotografovať sa na vybraných turistických miestach s odznakom, ktorý získajú zadarmo po registrácii na stránke www.severovychod.sk. Pre širokú verejnosť je pripravených 15 lokalít, na ktoré je možné vystúpiť počas troch mesiacov. Výstupy sú rozdelené do troch stupňov náročnosti. Za splnenie bodových hraníc získavajú účastníci Zimnej výzvy vecné odmeny v troch hraniciach.



"Turisti môžu svoje výstupy doplniť návštevou 28 lyžiarskych stredísk, ktoré budú túto sezónu v prevádzke. Ponuku zimných aktivít výzvy dopĺňajú rozmanité podujatia, ku ktorým patria vianočné trhy, silvestrovské a štefanské turistické výstupy, aj obľúbené podujatia ako Tatry IceMaster, Vianoce na hrade Ľubovňa, Snežné psy v Tatranskej Lomnici i fašiangové karnevaly," uviedla Čechová.



"K tipom na turistické výstupy pripájame v tomto roku aj lyžiarske strediská v celom kraji a rozmanité podujatia. Tieto možnosti boli v predchádzajúcich rokoch výrazne obmedzené z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Ani súčasná situácia nie je pre cestovný ruch ľahká, preto aj takouto formou motivujeme ľudí využiť tieto služby a podporiť ľudí pracujúcich v odvetví cestovného ruchu," uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



K lokalitám Zimnej výzvy patrí napríklad výstup na Gazdoráň vNP Poloniny. V lete tohto roka tu pribudla nová značená turistická trasa po červenej značke z obce Príslop. Turisti sa môžu tešiť aj na vyhliadku Grófňa pri Domaši, vrch Osly na hrebeni Ľubovnianskej vrchoviny, či málo známy, avšak mimoriadne zaujímavý Slodičovský vrch v Spišskej Magure.



"Hanigovský hrad je možné absolvovať aj počas Silvestrovského výstupu, Vysoké Tatry reprezentuje Skalnaté pleso, podhorie vrch Zámčisko neďaleko Popradu. Nádherné výhľady ponúka Mindžová pri Lipovciach. Slovensko-poľské pohraničie v okrese Svidník láka stredne náročným výstupom na Baranie – Stávok," dodala Čechová.