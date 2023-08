Na SIAF 2023 uvidíme mnoho zaujímavostí

Malacky / Kuchyňa 28. augusta (OTS) - Odpočítavanie začína. Posledný prázdninový víkend poteší všetkých nadšencov letectva. Medzinárodné letecké dni SIAF 2023 prinesú bohatú nádielku leteckej i pozemnej techniky a tiež zábavno-vzdelávacie atrakcie pre deti. Organizátori sa spolu s hlavným programovým partnerom, Ministerstvom obrany SR, postarali o vznik nového projektu „Dynamický polygón“. Rezort obrany okrem toho divákom predvedie pozemnú techniku Ozbrojených síl SR či simuláciu priamych zásahov v teréne. Premávať bude aj historický vlak.Diváci sa môžu tešiť na kvalitný program českých a maďarských Gripenov, slovenského Blackhawku, Mi-17, ukážky nemeckého Eurofightera Typhoon a Airbusu A400M. Taliani posielajú na SIAF Eurofighter a Tornado, Holanďania stíhačky F-16. V letovej ukážke sa predvedie francúzsky Airbus A400M či chorvátski akrobati Krila Oluje. Oblohou sa taktiež budú vznášať parašutisti RAF Falcons z Veľkej Británie. Návštevníkov čaká aj rozlúčka so starými vojenskými vrtuľníkmi Mi-24/35, ktoré majú po 45-tich rokoch namierené na výsluhový dôchodok. Skvelú vzdušnú akrobaciu predvedú aj komerčné stálice Zoltán Veres, rakúska letka RED BULL z Hangára číslo 7 alebo slovenské lietadlá: Jozefa Pivarčiho na lietadle L-29 Delfín a skupinu štyroch lietadiel - Viper SD4.Foto: SIAFPre priaznivcov akcie a dynamiky bude pripravená bohatá škála pozemných ukážok. Kolesové a pásové bojové vozidlá sa predvedú v novinke festivalu – polygóne, v rámci ktorého predstavia slovenskí vojaci svoju odbornú spôsobilosť a ukážky pozemnej techniky OS SR. Ďalšou ukážkou bude súčinnosť s Leteckým útvarom MV SR a útvarom osobitného určenia Prezídia policajného zboru SR.„Na tohto ročných leteckých dňoch budú mať návštevníci možnosť vidieť ukážky policajnej práce, ktorú príslušníci Policajného zboru vykonajú za použitia automobilovej aj leteckej techniky. V tomto prípade pôjde o zákrok protiteroristickej jednotky (Lynx Commando) proti nebezpečnému ozbrojenému páchateľovi. Pre návštevníkov leteckých dní si polícia pripravila aj informačno-náborové stánky, v ktorých sa potenciálni záujemcovia o prácu v polícii dozvedia všetky dôležité informácie o možnostiach vstupu do Policajného zboru. Nielen pre najmenších tu budú policajní preventisti, ktorí hravou formou priblížia policajnú prácu a otestujú vedomosti, vďaka ktorým sa v budúcnosti budete môcť vyvarovať problémom so zákonom alebo nebezpečným život a zdravie ohrozujúcim situáciám,“ hovorí Petar Lazarov, riaditeľ Odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ.Foto: SIAFVzdušné sily OS SR predvedú leteckú techniku už v rámci otváracieho preletu. Uvidíme tiež vrtuľníky Mi-17, Blackhawk a výsadky parašutistov, veliteľstva Vzdušných síl OS SR a Síl pre špeciálne operácie. Na statike budú vystavené dopravné lietadlá, obrnený transportér či prenosný protilietadlový komplet IGLA 9K38. V dynamických ukážkach budeme so zatajeným dychom sledovať ukážky manévrovacích schopností vrtuľníka, ukážku postupu hasenia „BAMBI vakom“ v spolupráci s hasičskou jednotkou a tiež spoločnú ukážku UH-60M so Silami pre špeciálne operácie.Vstup do detskej a rodinnej zóny bude aj tento rok bezplatný. Tešiť sa môžeme na vyfarbovanie omaľovánok, papierové bludisko, fotenie či maľovanie na tvár. Chýbať nebude zábavný šport cornhole, ktorý v súčasnosti zažíva najväčší boom v USA, no začína byť populárny aj v Európe. Slovenská firma Fusakle ponúkne na SIAF-e nejednu súťaž, napr. hod ponožkami do bubna práčky. Deti si budú môcť energiu vybiť aj na skákacích hradoch, prekážkových nafukovacích dráhach či šmykľavkách. Hravou formou si vyskúšame rôzne vzdelávacie programy v podaní školy Kid Genius. V neposlednom rade si budeme môcť oddýchnuť v chill out zóne. Všetky atrakcie nájdete tu: https://www.siaf.sk/sprievodne-akcie/ Foto: SIAF/Štefan JuskoPo oba dni Medzinárodných leteckých dní bude z bratislavskej hlavnej stanice vypravený mimoriadny historický vlak. Na jeho čele bude stáť rušeň 555.3008, a ten v tomto roku oslavuje 80. narodeniny. Rušeň bol vyrobený v roku 1943 v Škodových závodoch v Plzni ako jeden z niekoľko tisícovej výrobnej série tohto typu rušňa. Viac informácií o odchodoch a trase vlaku nájdete tu: Poďte na SIAF historickým vlakom | Medzinárodné letecké dni SIAF Foto: SIAFVšetky potrebné informácie zverejňujeme na webe www.siaf.sk. Zoznam potvrdených účastníkov nájdete v sekcii Lietadlá. Nezabudnite nás sledovať aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Zľavnené vstupné si už dnes môžu návštevníci zakúpiť prostredníctvom predpredaj.sk alebo www.siaf.sk