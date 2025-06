Na sídlisku Vlčince v Žiline pribudnú v tomto roku dva úseky cyklotrás

Žilina 20. júna (TASR) - Na žilinskom sídlisku Vlčince sa začne v júni výstavba dvoch úsekov cyklotrás s celkovou dĺžkou jeden a pol kilometra. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, prostriedky na realizáciu projektov vo výške 396.000 eur získalo mesto z finančného mechanizmu plánu obnovy a odolnosti.



„Prvý z dvojice úsekov spojí lávku ponad Obchodnú ulicu s cyklotrasou na Nanterskej ulici. Pomôže tak zlepšiť dostupnosť centra mesta, plavárne, nemocnice aj Vodného diela. Druhý úsek je rozdelený do dvoch častí, pričom po dokončení zlepší cyklistickú dostupnosť Žilinskej univerzity,“ priblížila Ondrášová.



Plánovaný cyklokoridor povedie po Univerzitnej ulici od križovatky s ulicou Vysokoškolákov až po ulicu Na Veľký Diel a nadviaže na existujúcu vyznačenú cyklotrasu. „Druhá časť projektu zahŕňa výstavbu pomerne krátkeho, zato veľmi dôležitého chýbajúceho úseku cyklotrasy za zastávkou Žilinská univerzita. Cyklisti by mali jazdiť v samostatnom pruhu mimo zastávky a chodníka, čím sa zníži riziko kolíznych situácií. Finančne i stavebne náročnou súčasťou realizácie bude vybudovanie oporného múra v strmom svahu,“ uviedla žilinská hovorkyňa.



Doplnila, že Žilinčania by sa po úseku Dobšinská - Nanterská mohli odviezť už v septembri a cyklochodník na ulici Na Veľký Diel sa bude stavať do konca roka.