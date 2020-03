Na situáciu s novým koronavírusom reagujú aj mobilní operátori

Bratislava 16. marca (TASR) - Spoločnosť Orange Slovensko reaguje na situáciu v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu viacerými opatreniami aj na predajných miestach. Podľa informácií, ktoré spoločnosť poskytla TASR, počas nadchádzajúcich dní budú otvorené len tie predajne, v ktorých predajcovia budú mať k dispozícii respirátory a ďalšie ochranné pomôcky.



Navyše, otváracie hodiny predajných miest budú vo vybraných prípadoch skrátené a predajné miesta budú fungovať v obmedzenom režime. To znamená, zákazníci budú môcť na predajni realizovať primárne také úkony, ktoré im zabezpečia bezproblémové užívanie služieb, ako napríklad výmena SIM kariet, aktivácia služieb, výmena zariadení, reklamácie nefunkčných zariadení a podobne.



"Zároveň zákazníkom odporúčame, aby do predajní vstupovali v ochranných rúškach v maximálnom počte 3 zákazníci. Aktuálny stav, samozrejme, zodpovedne sledujeme a vyhodnocujeme, a ak si to situácia bude vyžadovať, sme pripravení urobiť ďalšie opatrenia. Zákazníci môžu na väčšinu úkonov využiť naše digitálne kanály, či už priamo prostredníctvom www.orange.sk alebo našej aplikácie Moj Orange," uviedla hovorkyňa spoločnosti Alexandra Piskunová.



Hoci podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku sú telekomunikační operátori vyňatí z celkového uzavretia maloobchodných sietí, sieť predajní Slovak Telekomu prechádza od pondelka do obmedzeného režimu. Opatrenie bude platiť pre predajne v nákupných centrách i samostatné kamenné pobočky.



Predajne podľa informácií spoločnosti budú štandardne otvorené od 10.00 do 14.00 h (pokiaľ nebude štvorhodinové obdobie uvedené v obchodnom centre inak). Nebudú už otvorené všetky pobočky a na predajni bude celkovo menej pracovníkov. Sieť predajní je otvorená pre úkony, ako výmena SIM karty, dobíjanie predplatených kariet, prijímanie platieb za služby, predaj hardvéru a príslušenstva či príjem a výdaj hardvéru do servisu.



"Zákazníkom naďalej odporúčame riešiť ich požiadavky na viacerých digitálnych kanáloch (Telekom aplikácia, web www.telekom.sk). K dispozícii sú aj infolinky 0800 123 456 a technická linka 0800 123 777," uviedol hovorca pre služby a financie spoločnosti Michal Korec.



Od pondelka ostanú zatvorené predajne O2. Dôvodom ponechania zatvorených predajní je vývoj udalostí a ochrana verejného zdravia v intenciách opatrení, ku ktorým Slovensko v týchto dňoch pristupuje. O opätovnom otvorení predajní bude spoločnosť zákazníkov informovať.



"Bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov je prvoradá, preto po vývoji udalostí a ohlásených preventívnych opatreniach sme sa rozhodli aj naďalej ponechať naše predajne zatvorené. Výnimkou sú len predajne v nákupných centrách Aupark v Bratislave a Košiciach, ktoré vybavia len najnutnejšie požiadavky zákazníkov. Aj tam však O2 pristupuje k zvýšenej ochrane a preventívnym opatreniam, ako napríklad kapacita a rozstupy našich zákazníkov v prípade čakania na vybavenie. Aj týmto apelujeme na zákazníkov, aby z dôvodu ochrany vlastného zdravia a zdravia našich zamestnancov rešpektovali pokyny našich kolegov," zdôrazňuje hovorkyňa spoločnosti Tereza Molnár.