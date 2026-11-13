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Na slovensko-filipínskom podnikateľskom fóre bolo 15 firiem zo SR
Väčšiu časť obchodnej výmeny medzi krajinami tvoril v roku 2025 dovoz z Filipín v hodnote 60 miliónov eur, najmä elektroniky.
Autor TASR
Manila/Bratislava 13. novembra (TASR) - Obchodné príležitosti na filipínskom trhu so 114 miliónmi obyvateľov hľadalo na historicky prvom slovensko-filipínskom podnikateľskom fóre 15 slovenských spoločností. Fórum v Manile otvorili minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) a ministerka obchodu a priemyslu Filipínskej republiky Maria Cristina Aldeguerová-Roqueová. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Účasť podnikateľskej delegácie zo Slovenska tu na Filipínach je jasným signálom, že chceme posilniť hospodárske vzťahy. Vzájomný obchod vo výške takmer 80 miliónov eur je pri takej veľkej ekonomike, akou sú Filipíny, veľmi málo. Dá sa urobiť oveľa viac,“ vyhlásil v tejto súvislosti šéf slovenskej diplomacie.
Väčšiu časť obchodnej výmeny medzi krajinami tvoril v roku 2025 dovoz z Filipín v hodnote 60 miliónov eur, najmä elektroniky. Slovensko vyváža na filipínsky trh predovšetkým vozidlá a ďalšie dopravné prostriedky. Filipínske investície v SR dosahujú približne 1,2 milióna eur.
Na fóre sa predstavili zástupcovia spoločností z energetiky, vodného hospodárstva, environmentálnych aj informačných technológií a inteligentných budov, strojárstva a obranného priemyslu, ako aj stavebníctva, logistiky, personálnych služieb a vzdelávania vrátane Žilinskej univerzity v Žiline.
Súčasťou fóra bol zároveň podpis memoranda o spolupráci medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Filipínskou obchodnou a priemyselnou komorou (PCCI) s cieľom vytvoriť rámec pre ďalšiu spoluprácu podnikateľov a firiem oboch štátov.
S filipínskou ministerkou Blanár aj bilaterálne rokoval. Hovorili o hospodárskych vzťahoch, jadrovej energetike, vodnom hospodárstve, digitalizácii, environmentálnych technológiách a podpore malých a stredných podnikov. Spoločný záujem majú o užšie väzby medzi SARIO a PCCI a o zapojenie sa slovenských firiem do projektov Ázijskej rozvojovej banky (ADB), na ktorých financovaní sa môže podieľať aj Exportno-importná banka SR (Eximbanka).
Pevnejší rámec pre obchod a investície by mala priniesť dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Filipínami, ktorej slovenská strana opätovne vyjadrila podporu. Zároveň chcú Slovensko a Filipíny ďalej rokovať aj o zamedzení dvojitého zdanenia a ochrane investícií.
Blanár absolvuje v dňoch 9. až 16. novembra pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. V Manile bude pokračovať ministerským zasadnutím Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), kde podpíše prístupovú listinu SR k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) a absolvuje tiež viacero ďalších bilaterálnych rokovaní.
„Účasť podnikateľskej delegácie zo Slovenska tu na Filipínach je jasným signálom, že chceme posilniť hospodárske vzťahy. Vzájomný obchod vo výške takmer 80 miliónov eur je pri takej veľkej ekonomike, akou sú Filipíny, veľmi málo. Dá sa urobiť oveľa viac,“ vyhlásil v tejto súvislosti šéf slovenskej diplomacie.
Väčšiu časť obchodnej výmeny medzi krajinami tvoril v roku 2025 dovoz z Filipín v hodnote 60 miliónov eur, najmä elektroniky. Slovensko vyváža na filipínsky trh predovšetkým vozidlá a ďalšie dopravné prostriedky. Filipínske investície v SR dosahujú približne 1,2 milióna eur.
Na fóre sa predstavili zástupcovia spoločností z energetiky, vodného hospodárstva, environmentálnych aj informačných technológií a inteligentných budov, strojárstva a obranného priemyslu, ako aj stavebníctva, logistiky, personálnych služieb a vzdelávania vrátane Žilinskej univerzity v Žiline.
Súčasťou fóra bol zároveň podpis memoranda o spolupráci medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Filipínskou obchodnou a priemyselnou komorou (PCCI) s cieľom vytvoriť rámec pre ďalšiu spoluprácu podnikateľov a firiem oboch štátov.
S filipínskou ministerkou Blanár aj bilaterálne rokoval. Hovorili o hospodárskych vzťahoch, jadrovej energetike, vodnom hospodárstve, digitalizácii, environmentálnych technológiách a podpore malých a stredných podnikov. Spoločný záujem majú o užšie väzby medzi SARIO a PCCI a o zapojenie sa slovenských firiem do projektov Ázijskej rozvojovej banky (ADB), na ktorých financovaní sa môže podieľať aj Exportno-importná banka SR (Eximbanka).
Pevnejší rámec pre obchod a investície by mala priniesť dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Filipínami, ktorej slovenská strana opätovne vyjadrila podporu. Zároveň chcú Slovensko a Filipíny ďalej rokovať aj o zamedzení dvojitého zdanenia a ochrane investícií.
Blanár absolvuje v dňoch 9. až 16. novembra pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. V Manile bude pokračovať ministerským zasadnutím Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), kde podpíše prístupovú listinu SR k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) a absolvuje tiež viacero ďalších bilaterálnych rokovaní.