Na Slovensko prichádza online platobná metóda kúp teraz, zaplať neskôr

Bratislava 16. júna (TASR) – Na Slovensko prichádza nová platobná služba, postavená na metóde "kúp teraz, zaplať neskôr" (buy now, pay later), ktorá umožňuje odložiť platbu na obdobie do 30 dní. Zatiaľ sú do nej v rámci pilotnej prevádzky zapojené prvé e-shopy.



"Skúsenosti zo sveta potvrdzujú, že táto platobná metóda sa uchytila a počet klientov rastie. Kým zo začiatku to bola doména pár fintech spoločností, dnes už je táto služba realitou v mnohých krajinách," zhodnotil analytik portálu Finančná Hitparáda Martin Švidroň.



Služba prináša možnosť vyskúšať si nákup ešte pred zaplatením. Ide o formu pôžičky s nulovými úrokmi a poplatkami. Platobná metóda umožní novým klientom odložiť nákup v hodnote do 150 eur a existujúcim zákazníkom do výšky 300 eur. Po doručení tovaru dostane každý kupujúci QR kód, ktorý oskenuje a do 30 dní tovar zaplatí.



"Z pohľadu e-commerce obchodníkov prax zo sveta ukazuje, že odložené platby pomáhajú zvyšovať konverziu predaja, veľkosť nákupného košíka a obrat, a to o niekoľko desiatok percent," uviedol Marek Šupa, šéf spoločnosti Ahoj, ktorá uvádza platobnú metódu na slovenský trh.



Tento predpoklad potvrdzuje aj finančný odborník. Obchodníci podľa Švidroňa hlásia, že im po zavedení tejto metódy výrazne stúpli konverzie, teda predali viac tovarov a služieb. "Metóda kúp teraz, zaplať neskôr si určite nájde svoju klientelu aj na Slovensku, predovšetkým pri strednej a mladšej generácii. Klientom ale odporúčam porovnávať predovšetkým cenu tovaru a nenechať sa zlákať okamžitým a neuváženým nákupom," dodal.