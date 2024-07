Na Slovensko sa v roku 2023 doviezla čokoláda za 258,6 mil. eur

Bratislava 7. júla (TASR) - Na Slovensko sa v roku 2023 priviezlo viac ako 47.400 ton čokolády v celkovej hodnote 258,6 milióna eur. Bolo to o 8500 ton menej ako rok predtým. Najväčší objem čokolády sa doviezol z Nemecka, Česka, Poľska, Belgicka a Bulharska. Dovoz z týchto piatich krajín predstavoval takmer dve tretiny z celkového dovozu čokolády a čokoládových výrobkov na Slovensko. Vyplýva to z informácií zverejnených Štatistickým úradom SR.



Súčasne sa zo Slovenska vyviezlo vlani spolu 59.400 ton čokolády v hodnote 302,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní klesol export o 2800 ton. Najviac čokolády a čokoládových výrobkov sa vyviezlo do Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska a Nemecka.



Členské štáty EÚ v roku 2023 vyviezli 867.000 ton čokolády a čokoládových tyčiniek do krajín mimo EÚ, čo predstavuje dvojpercentný nárast v porovnaní s rokom 2022. Najväčšími exportérmi podľa údajov Eurostatu boli Nemecko (26 % celkového exportu EÚ), Holandsko (14 %), Poľsko (13 %), Belgicko (11 %) a Taliansko (11 %). Najväčšími partnermi pre vývoz mimo EÚ boli Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Rusko a Kanada.



Tabuľka mliečnej čokolády (100 gramov) stála v slovenských obchodoch v roku 2023 v priemere 1,43 eura a čokoláda na varenie rovnakej hmotnosti 1,08 eura. V porovnaní s rokom 2022 priemerné ceny výrazne vzrástli. Mliečna čokoláda bola vlani drahšia v priemere o viac ako 36 % ako v roku 2022 a cena čokolády na varenie sa zvýšila o takmer 28 %.