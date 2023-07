Na Slovensko sa vlani doviezla čokoláda za 293 mil. eur

Bratislava 9. júla (TASR) - Na Slovensko sa v roku 2022 doviezlo takmer 56.600 ton čokolády, čo predstavovalo hodnotu 293 miliónov eur. Najväčší objem čokolády doviezli z Českej republiky, Nemecka, Belgicka, Poľska a Bulharska. Vyplýva to z informácií zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Vývoz čokolády zo SR bol vlani vyšší ako jej dovoz o 5800 ton. Zo SR sa v minulom roku vyviezlo spolu 62.400 ton čokolády v hodnote 292,6 milióna eur. Najviac čokolády a čokoládových výrobkov sa vyviezlo do Česka, Poľska, Nemecka, Maďarska a Rakúska.



Z EÚ sa v roku 2022 vyviezlo 2,5 milióna ton čokolády. Najväčšími exportérmi podľa údajov Eurostatu boli Nemecko (28 % celkového exportu EÚ), Holandsko (13 %) a Poľsko (12 %).



Tabuľka mliečnej čokolády (100 gramov) stála v slovenských obchodoch minulý rok v priemere jedno euro a čokolády na varenie rovnakej hmotnosti 0,8 eura. V porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov sa priemerné ceny príliš nezmenili, pri mliečnej boli len mierne vyššie, a to o 0,7 %. Cena čokolády na varenie bola vyššia o 1,5 %.