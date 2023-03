Bratislava 7. marca (TASR) - Na Slovensku a v Česku pribúda počet e-shopov. V SR pribudlo od januára o 25 % viac internetových obchodov, ako za rovnaké obdobie vlani, kým v Česku predstavoval prírastok až 30 %. Z kategórií dominovali oblečenie a potraviny. Uvádza to analýza spoločnosti Upgates, ktorá vytvára platformu pre prevádzkovanie e-shopov.



Prvé dva mesiace roka 2023 ukázali zvýšený záujem Slovákov a Čechov o zakladanie nových e-shopov. Obchodný riaditeľ spoločnosti Upgates Martin Pech upresnil, že najviac e-shopov ľudia zakladajú jednak na začiatku roka, kedy majú väčšiu motiváciu si plniť podnikateľské sny a v období od septembra do novembra, čo však nehodnotí ako prospešné. "Zabehnutie e-shopu totiž vyžaduje dlhší čas a pokiaľ chce teda niekto predávať počas Vianoc, mal by začať s podnikaním najneskôr v júni," uviedol Pech.



Najobľúbenejšími kategóriami sú v oboch krajinách oblečenia a potraviny. Na Slovensku potom prevláda kategória hobby a voľný čas, kým v Česku zas doplnky a vybavenie domácnosti. Segment stavebníctva, ktorý je podľa obchodného riaditeľa stále konzervatívnym odborom, kde nie všetky firmy fungujú online, taktiež zaznamenal nárast.



Sektoru mainstreamovej elektroniky do domácností dominujú veľkí hráči ako napríklad Alza či Datart. "Zakladatelia nových e-shopov z tohto segmentu sa preto snažia nachádzať príležitosti pre špecifické produkty, ako sú napríklad inteligentné výrobky do domácností či rôzne súčiastky vrátane tých do priemyselných zariadení," konštatoval riaditeľ spoločnosti Upgates.



Prvý rok prevádzky podľa danej analýzy obvykle prežije takmer deväť z desiatich e-shopov. "V online podnikaní ľudia vidia spoľahlivý zdroj vedľajších príjmov a vďaka veľmi nízkym mesačným - rádovo v desiatkach eur - je pomerne ľahké elektronický obchod prevádzkovať," uzavrel Pech.