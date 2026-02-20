< sekcia Ekonomika
Na Slovensku aj v Česku rastie popularita ETF fondov
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Podobne ako vo svete, aj na Slovensku a v susednej Českej republike rastie popularita ETF, teda fondov obchodovaných na burze. Záujem je najmä o tie, ktoré sú zamerané na americké akcie, prípadne drahé kovy. Vyplýva to z údajov online investičnej platformy Portu.
Okrem stávky na akcie veľkých amerických spoločností a drahé kovy hľadali podľa nej investori v minulom roku diverzifikáciu aj v globálnych a špecifických akciových segmentoch, od európskych akcií až po rozvíjajúce sa trhy. „Aj tento vývoj potvrdzuje, že burzovo obchodované fondy sú ideálnou štartovacou investíciou. Sú jednoduché, lacné, likvidné a ponúkajú expozíciu prakticky na všetky svetové trhy,“ zhodnotil hlavný ekonóm Portu Jan Berka. Pri dlhodobých portfóliách podľa neho zvyčajne tvoria ETF základ, ktorý je možné doplniť ďalšími nástrojmi, napríklad jednotlivými akciami.
Najjednoduchšou investíciou môže byť podľa ekonóma globálny ETF fond zahŕňajúci najväčšie firmy z vyspelých ekonomík naprieč kontinentmi. Zároveň však pripomenul, že väčšinu podkladových aktív týchto fondov tvoria americké spoločnosti. Preto by si investori mali zistiť presné zloženie konkrétneho ETF, o ktorý majú záujem, aby prostredníctvom rôznych fondov neinvestovali do tých istých spoločností.
Berka zdôraznil, že množstvo ETF fondov, z ktorých si môžu investori vyberať, sa v ostatnom období prudko zvýšilo. Z okrajovej inovácie, ktorej korene siahajú do 70. rokov minulého storočia, sa stali jedným z najpoužívanejších investičných nástrojov na svete. V Spojených štátoch už vlani počet ETF prekonal počet individuálnych akcií obchodovaných na amerických burzách.
Globálne ETF aktuálne podľa údajov americkej banky J.P. Morgan spravujú aktíva v hodnote 20 biliónov amerických dolárov (17 biliónov eur). V Spojených štátoch počas uplynulých desiatich rokov rástol ich objem 20 % ročným tempom, mimo USA dosahoval rast 28 %.
(1 EUR = 1,1753 USD)
