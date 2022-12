Na Slovensku by drony mohli doručovať jedlo či poštu

Bratislava 2. decembra (TASR) - Drony by sa v budúcnosti mohli na Slovensku využívať pri doručovaní pošty, donáške jedla, pri postrekovaní polí, ale aj v zdravotníctve pri transporte krvi či ľudských orgánov. Umožniť to má nová legislatíva, ktorá bude regulovať prevádzku dronov. Pripravuje ju ministerstvo dopravy.



Zákon o civilnom letectve, ktorý vstúpil do platnosti ešte v roku 1998, navrhujú od základov zmeniť. Dôležitá je podľa štátu bezpečnosť vo vzduchu, špeciálne sa zameral na drony. Materiál už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a v parlamente by o ňom mali poslanci hlasovať v najbližších mesiacoch.



Rezort dopravy upozorňuje, že mesačne na Slovensku vzlietne 20.000 dronov, no ich pohyb nie je nijakým spôsobom legislatívne upravovaný. "Tak ako autá na cestách potrebujú usmerniť dopravnými značkami a predpismi, aby nevznikali nehody a premávka bola bezpečná, podobné pravidlá by mali vzniknúť aj pre nebo," uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Od členských štátov Európskej únie sa vyžaduje register užívateľov dronov. Slovensko je poslednou krajinou, ktorá ho ešte nemá. Nový zákon by mal upravovať aj prehľad o vlastníkoch dronov. "Len nad Bratislavou máme mesačne asi 3000 preletov dronu, regulovaných je však iba šesť percent. Je teda jasné, že potrebujeme novú legislatívu, nové nástroje pre reguláciu," vysvetlil predseda Dopravného úradu Pavol Hudák.



Podľa Mareka Košudu z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa drony v zahraničí začínajú využívať v rôznych oblastiach pri každodenných činnostiach. "Môžu poslúžiť v zdravotníctve, v priemysle alebo poľnohospodárstve," uviedol. Regulácia ich prevádzky podľa neho zvýši bezpečnosť a výrazne prispeje k širokej implementácii dronov pre potreby spoločnosti.