V SR by malo vzniknúť 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky

Liptovský Mikuláš/Bratislava 20. júna (TASR) - Na území Slovenska by malo od jesene 2024 vzniknúť 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky. Ich úlohou bude pomáhať regiónom a samosprávam pri plánovaní a uskutočňovaní koncepčných energetických zámerov. Počas utorňajšej konferencie o budúcnosti regionálnej energetiky v Liptovskom Mikuláši to uviedol analytik Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Juraj Zamkovský.



V prvej fáze plánuje SIEA od januára budúceho roka otvoriť svoje pobočky vo všetkých ôsmich krajských mestách na Slovensku. Vyše 20 regionálnych centier otvoria v druhej fáze od septembra 2024 v spolupráci so samosprávnymi krajmi. "Jednou z úloh centier bude navrhnúť rozvoj energetiky tak, aby sa stabilizovala lokálna ekonomika. Aby cez energetiku neutekali peniaze von, aby sme mali stabilnejšie a bezpečnejšie regióny," priblížil pre TASR Zamkovský.



Finančné prostriedky na zámer až do konca roka 2029 budú zabezpečené z fondov Európskej únie, dofinancovanie pôjde zo štátneho rozpočtu.



Energetický analytik SIEA vysvetlil, že v regiónoch doteraz neboli ľudia, ktorí by plánovali rozvoj udržateľnej energetiky na lokálnej úrovni. "Tým sa môže rozumieť napríklad systémové uvažovanie o tom, akým spôsobom využívať potenciál úspor, ktorý tam je. Alebo akým spôsobom systémovo pristúpiť k využívaniu obnoviteľných zdrojov. A keďže nemáme tieto kapacity v regiónoch, tie sa v energetike vyvíjajú živelne," upozornil. Dodal, že vývoj určujú skôr dotácie a podporné programy ako skutočná znalosť vlastných potrieb. "Národný projekt s názvom Kapacity pre regióny, ktorý sa pripravuje, by mal zaplátať túto dieru," podotkol.



Konferencia Budúcnosť regionálnej energetiky potrvá do stredy (21. 6.). Účastníci získajú prehľad o existujúcej a plánovanej podpore v oblasti regionálnej energetiky. Súčasťou konferencie sú aj príklady dobrej praxe, ktoré môžu k zvyšovaniu energetickej sebestačnosti motivovať ďalších. Hovoriť sa bude o energetických komunitách a udržateľných mestských štvrtiach v zahraničí, ale aj o prvých skúsenostiach z prípravy takejto štvrte na Slovensku.