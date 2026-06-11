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Na Slovensku by mohlo byť osem akceleračných zón pre veternú energiu
Návrh rezortu musí ešte schváliť vláda. Následne sa preveria vplyvy na životné prostredie v jednotlivých lokalitách, no táto fáza nastane podľa autorov len v prípade záujmu konkrétneho investora.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Na Slovensku môže vzniknúť osem akceleračných zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom 1449 megawattov (MW). Najväčšou z nich je lokalita Podhájska - Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Vyplýva to z návrhu dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý prešiel strategickým environmentálnym posudzovaním.
Návrh rezortu musí ešte schváliť vláda. Následne sa preveria vplyvy na životné prostredie v jednotlivých lokalitách, no táto fáza nastane podľa autorov len v prípade záujmu konkrétneho investora. Po jej ukončení bude pre budovanie veterných parkov platiť zrýchlené konanie s lehotou na rozhodnutie do 12 mesiacov. „Je kľúčové zdôrazniť, že zriadenie zón v žiadnom prípade neznamená vynechanie akejkoľvek fázy environmentálneho posudzovania a povoľovania,“ upozorňuje v materiáli MH.
Zásadnú úlohu v procese preberie Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Tá po legislatívnych zmenách funguje ako špecializovaný stavebný úrad a jednotné kontaktné miesto pre projekty obnoviteľných zdrojov energie (OZE). „V tomto zrýchlenom konaní sa však nezabúda na postavenie lokálnych komunít, keďže SIŽP je pri vydávaní zjednoteného povolenia viazaná vyjadreniami dotknutých obcí k stavebnému zámeru. Ich nesúhlasný postoj je pre povoľujúci orgán záväzný,“ pripomenul rezort.
Ministerstvo spomína aj možnú úpravu legislatívy, ktorá by samosprávam garantovala minimálny poplatok za inštalovaný výkon počas celej prevádzky elektrárne. Návrh zároveň obsahuje zmierňujúce opatrenia záväzné pre akúkoľvek budúcu výstavbu. Ide napríklad o hlukové limity, ochranné vzdialenosti či režimy vypínania turbín na ochranu vtáctva a netopierov.
Medzi vybrané lokality patria Prietržka - Sobotište, Gbely - Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda), Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno), Palárikovo - Nové Zámky (okres Nové Zámky), Komjatice - Mojzesovo (okresy Nitra a Nové Zámky), Pilotná zóna Východ (okres Michalovce) a spomínaná oblasť Podhájska - Dvory nad Žitavou.
Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy „Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie“. Premiér Robert Fico (Smer-SD) začiatkom júna oznámil, že Slovensko si splní administratívne povinnosti, ale vzhľadom na svoj energetický mix veterné parky nepotrebuje.
Návrh rezortu musí ešte schváliť vláda. Následne sa preveria vplyvy na životné prostredie v jednotlivých lokalitách, no táto fáza nastane podľa autorov len v prípade záujmu konkrétneho investora. Po jej ukončení bude pre budovanie veterných parkov platiť zrýchlené konanie s lehotou na rozhodnutie do 12 mesiacov. „Je kľúčové zdôrazniť, že zriadenie zón v žiadnom prípade neznamená vynechanie akejkoľvek fázy environmentálneho posudzovania a povoľovania,“ upozorňuje v materiáli MH.
Zásadnú úlohu v procese preberie Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Tá po legislatívnych zmenách funguje ako špecializovaný stavebný úrad a jednotné kontaktné miesto pre projekty obnoviteľných zdrojov energie (OZE). „V tomto zrýchlenom konaní sa však nezabúda na postavenie lokálnych komunít, keďže SIŽP je pri vydávaní zjednoteného povolenia viazaná vyjadreniami dotknutých obcí k stavebnému zámeru. Ich nesúhlasný postoj je pre povoľujúci orgán záväzný,“ pripomenul rezort.
Ministerstvo spomína aj možnú úpravu legislatívy, ktorá by samosprávam garantovala minimálny poplatok za inštalovaný výkon počas celej prevádzky elektrárne. Návrh zároveň obsahuje zmierňujúce opatrenia záväzné pre akúkoľvek budúcu výstavbu. Ide napríklad o hlukové limity, ochranné vzdialenosti či režimy vypínania turbín na ochranu vtáctva a netopierov.
Medzi vybrané lokality patria Prietržka - Sobotište, Gbely - Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda), Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno), Palárikovo - Nové Zámky (okres Nové Zámky), Komjatice - Mojzesovo (okresy Nitra a Nové Zámky), Pilotná zóna Východ (okres Michalovce) a spomínaná oblasť Podhájska - Dvory nad Žitavou.
Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy „Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie“. Premiér Robert Fico (Smer-SD) začiatkom júna oznámil, že Slovensko si splní administratívne povinnosti, ale vzhľadom na svoj energetický mix veterné parky nepotrebuje.