Na Slovensku by mohlo pribudnúť 40 čerpacích vodíkových staníc

Bratislava 26. septembra (TASR) – Okrem dvoch čerpacích staníc pre automobily na vodíkový pohon v Bratislave a v Košiciach, avizovaných ministerstvom hospodárstva, by mohlo na Slovensku pribudnúť ďalších 40. Zámer na pokrytie územia Slovenska vodíkovými čerpacími stanicami a vlastnou výrobou zeleného vodíka predstavila na stránke Národnej vodíkovej asociácie Slovenska banskobystrická spoločnosť BCF Energy. Stanice by mali byť súčasťou koncernu Benzinol Slovakia.



Vodík má byť vyrábaný elektrolýzou v plánovaných štyroch prevádzkach BFC Energy v Modrom Kameni, Pezinku, Malackách a v Trenčíne. Dennú produkciu zeleného vodíka v týchto fabrikách firma odhaduje na 4000 kilogramov.



"Plánovaná spotreba elektrickej energie sa bude pohybovať na úrovni približne 80 gigawatthodín (GWh)," uviedol pre TASR Ján Kara z BFC Energy. Firma chce túto zelenú elektrickú energiu získať z vlastných solárnych parkov, ale aj nákupom od ďalších výrobcov. Koľko automobilov by bolo možné z uvedeného množstva vodíka zásobovať, nie je zatiaľ jasné. Záleží totiž na budúcej štruktúre vozového parku poháňaného vodíkom. Cena vodíka by podľa Karu mala kopírovať úroveň okolitých trhov.



Firma už pripravuje výstavbu solárnych elektrární na ploche viac ako 230 hektárov. Tu už podľa riaditeľky spoločnosti BCF Energy Eriky Karovej prebiehajú aj prípravné a projekčné práce. Celkovú investíciu odhadli na viac ako 110 miliónov eur. Kompletnú výrobu a predaj vodíka plánuje spoločnosť spustiť v rokoch 2023 až 2024.



Rozvoj výroby vodíka a vývoj technológií na jeho využitie v doprave už dlhší čas presadzuje minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Vodíkové auto s inovatívnymi nízkotlakovými nádržami bude aj súčasťou expozície Slovenska na svetovej výstave EXPO Dubaj. O zámeroch BFC Energy, ktorá je členom vodíkovej asociácie, však rezort hospodárstva zatiaľ nemá oficiálne informácie.