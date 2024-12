Na Slovensku chýba ročne 1/3 spotreby hydinového mäsa

Bratislava 5. decembra (OTS) - Tohtoročná epidémia vtáčej chrípky môže situáciu ešte zhoršiť. Slovenská spoločnosť EU Poultry s.r.o. pomáha domáci deficit znižovať. V roku 2023 zabezpečila 7,7 % zo spotreby slovenského trhu.Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú sektormi, ktoré zažívali ťažké časy už počas transformácie v 90. rokoch, ale aj po vstupe do Európskej únie. Napríklad spotreba hydinového mäsa na Slovensku za rok 2023 bola 24,2 kg na obyvateľa za rok, čo predstavuje ročný objem viac ako 130 000 ton hydiny. U nás sa ale minulý rok vyprodukovalo iba niečo vyše 77 000 ton hydinového mäsa. Zdroj údajov je Únia hydinárov Slovenska.Vzhľadom k nízkej domácej produkcii tak každý rok chýba na slovenskom trhu tretina spotreby, takže reálne chýba okolo 50 000 tisíc ton, ktoré je potrebné importovať. Spotreba pritom medziročne mierne stúpa, čo súvisí jednak s oživením sektoru gastro, jednak aj s tým, že hydinové mäso je oproti bravčovému alebo hovädziemu cenovo dostupnejšie a zdravšie.Slovenská spoločnosť EU Poultry s.r.o. má spracovateľský podnik v Horných Salibách. V roku 2023 v ňom spracovala 44 500 ton importovaného hydinového masa, pričom na domáci trh smerovalo 10 000 ton a zvyšok distribuovala obchodným partnerom do 22 krajín Európy. Z celkovej spotreby hydinového mäsa na domácom trhu tak EU Poultry s.r.o. zabezpečila 7,7 %.uviedol Dmytro Borodavka, CEO a zakladateľ spoločnosti EU Poultry s.r.o.Najviac hydinového mäsa sa na Slovensko doviezlo z Poľska, ktoré je zároveň najväčším producentom v EÚ. S veľkým odstupom nasleduje Ukrajina, Maďarsko a Česko. Z pohľadu exportu je poradie krajín presne opačné, najviac zo Slovenska vyvážame do Českej republiky.