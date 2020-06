Na Slovensku chýba zhruba 220.000 bytov, riešením by boli nájomné byty

Bratislava 22. júna (TASR) – Na Slovensku momentálne chýba 220.000 bytov, aj keď ich počet postupne rastie. Upozornil na to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR). Najviac ich chýba v hlavnom meste, a to odhadom 40.000. Jedno z riešení by predstavovalo vytvorenie prostredia nájomných bytov s trhovými aj regulovanými nájmami.



„Európsky trend nájomného bývania bude postupne prenikať aj do strednej Európy, kde je stále najvyšší podiel bývania vo vlastnom,“ dodal inštitút. Na Slovensku síce počet bytových jednotiek rastie a stavebná produkcia je na tom dobre, avšak až dve tretiny bytov sú stavané v rodinných domoch. „Slovensko však potrebuje nutne aj množstvo bytov predovšetkým v mestách,“ upozorňuje IUR.



„Od júla vstupuje do účinnosti kompetenčný zákon, ktorým sa časť zodpovednosti za tvorbu legislatívy v bytovej oblasti presunie na podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie,“ upozornil inštitút. V tomto kontexte opäť upozorňuje aj na aktualizáciu súčasného alebo napísanie úplne nového stavebného zákona. „Ak si zoberieme za príklad Bratislavu, tu je dlhodobo žiaduca aj zmena územného plánu tak, aby bolo možné stavať viac a rýchlejšie. Masívnejšou výstavbou bude docielená aj vyššia dostupnosť bývania a vďaka trhovým pravidlám zamieria aj ceny nehnuteľností nadol,“ dodal inštitút.



Nedostatok dostupných bytov v mestách považuje IUR za alarmujúci. Odborníci aj developeri sa pritom zhodujú na tom, že kým nebude jasný nový stavebný zákon a štátna podpora pre výstavbu, nájomné byty sa vo väčšej miere stavať nebudú. Ako dodal inštitút, samotní developeri sa v súčasnosti do výstavby takýchto bytov nehrnú a takticky vyčkávajú na aktuálne vytvárané legislatívne rámce. Popri nevyhovujúcom stavebnom zákone inštitút kritizuje aj dĺžku povoľovacích procesov, v ktorých je Slovensko na chvoste krajín EÚ. „Rovnako dlhý sa javí aj proces posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie,“ dodal IUR.



Ako však uzavrel inštitút, podľa ich informácií je novela stavebného zákona rozpracovaná a v októbri by sa mohla objaviť na rokovaní vlády.