Na Slovensku chýbajú tisíce vodičov kamiónov, pomôcť by mohli ženy

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovensko podobne ako ostatné európske štáty zápasí s nedostatkom vodičov v logistických firmách, chýbajú ich tisíce. Informovala o tom logistická spoločnosť Raben, podľa ktorej za to môže najmä časová náročnosť profesie a jej nároky na udržanie pozornosti či trpezlivosti. Príchod žien do tejto profesie by však podľa spoločnosti mohol personálnej kríze pomôcť.



Finančná náročnosť získania profesijného a vodičského preukazu môžu podľa spoločnosti od tejto profesie potenciálnych vodičov odrádzať. Zároveň nedostatok pohodlia a prístupu k hygiene môže byť niečo, čo by od profesie vodiča mohlo odrádzať ženy. "To už však dávno neplatí, vodičky za volantmi kamiónov už dávno nie sú kuriozitou," uviedla manažérka marketingu Raben Logistics Slovakia Tímea Pospišová.



Pri výkone povolania sa vodiči stretávajú najmä so zodpovednosťou plynúcou z ovládania mnohotonových strojov a predovšetkým z nutnosti dodržiavať termíny. Hoci sú na Slovensku medzi vodičmi kamiónov najmä muži, v západných krajinách je podľa Raben v tejto profesii žien viac.



"Profesionálnym vodičom určite nemôže byť niekto, kto nemá čas. S veľkými rodinnými záväzkami sa tak toto zamestnanie príliš nezlučuje, benefitom naopak môže byť slušné platové ohodnotenie a možnosť cestovať. Ide tak o ideálnu možnosť pre mladých ľudí bez rodín, ktorí si chcú zarobiť a vidieť pritom aj kus sveta," dodala Pospišová.