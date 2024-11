Inštitút: Na Slovensku je dopyt po technických odborníkoch

Bratislava 18. novembra (TASR) - Na Slovensku postupne ubúdajú stredne kvalifikovaní zamestnanci, ako sú remeselníci, zvárači či operátori a montéri strojov, a to z dôvodu automatizácie a nahradzovania ľudí robotmi. Naopak, rastie dopyt po vysoko kvalifikovaných technických a odborných pracovníkoch. Poukázali na to odborníci zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI), z Inštitútu zamestnanosti aj Európskeho orgánu práce (ELA).



"Slovensko je krajina, ktorá je najviac ohrozená digitalizáciou, automatizáciou. Jedným z dôvodov je vysoký podiel stredne kvalifikovaných zamestnancov oproti ekonomike, ako je Nemecko, a dôvodom je práve veľká produkčná báza Slovenska, ale aj tá postupne klesá," uviedla výskumníčka z CELSI Monika Martišková.



Doplnila, že digitalizácia a automatizácia na Slovensku sa zatiaľ neprejavili v poklese či náraste zamestnanosti. Zmeniť trh práce môžu podľa nej dekarbonizačné procesy, ktoré však nemusia nutne ubrať pracovné miesta stredne kvalifikovaným pracovníkom. Martišková ako príklad uviedla Česko, kde sú niektoré odvetvia ťažko dekarbonizovateľné, tým je priemysel, výroba stavebných hmôt, plastov či dusíkatých hnojív.



Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti spresnil, že veľkým problémom Slovenska sú aj regionálne rozdiely. Najviac nezamestnaných je na východe krajiny, zatiaľ čo na západe ich počet ubúda. Do zahraničia odišlo podľa neho pred pandémiou ochorenia COVID-19 pracovať 300.000 ľudí, čo je 15 % pracovnej sily, ktorá na Slovensku teraz chýba.



Vedúca Odboru riadenia a koordinácie z ELA Slavka Eley dodala, že na slovenskom aj európskom pracovnom trhu je nedostatok zamestnancov a dopyt po pracovnej sile je veľký, preto do EÚ prichádzajú ľudia z tretích krajín. V Európe podľa nej aktuálne pracuje okolo 17 miliónov týchto cudzincov, pričom tieto čísla sa stále zvyšujú.



"Dejú sa presne tie isté črty, ktoré sa diali po vstupe veľkej skupiny členských štátov do Európskej únie. Ako Slovensko, keď vstúpilo v tom čase pred 20 rokmi, vtedy sme my boli zdrojom tej lacnej pracovnej sily, teraz sa tým zdrojom lacnej pracovnej sily stávajú pracovníci z tretích krajín," uzavrela Eley.