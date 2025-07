Na Slovensku je extrémne sucho, očakáva sa priemerný výsledok žatvy

Veľké Ripňany 1. júla (TASR) - Tohtoročnú žatvu na slovenských poliach ovplyvňuje predovšetkým extrémne sucho, vysoké teploty i silné búrky. Na žatevnom výjazde vo Veľkých Ripňanoch v Topoľčianskom okrese to skonštatoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) i predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš.



Na začiatok žatvy na poliach Poľnohospodárskeho družstva Radošinka sa prišiel pozrieť aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Podľa jeho slov čelia farmári tento rok mimoriadne náročným klimatickým podmienkam. „Môžeme skonštatovať, že aj napriek tomu by žatva mala priniesť uspokojivé výsledky. Znamená to nejaký priemer a som rád, že môžeme oznámiť verejnosti, že výsledky žatvy budú pre slovenské potreby dostatočné a uspokojivé,“ vyhlásil premiér.







V južných okresoch Slovenska sa žatva začala v priebehu predchádzajúceho týždňa a postupne sa rozbieha aj v ďalších regiónoch. Podľa predsedu SPPK je preto zatiaľ predčasné hodnotiť jej výsledky. „Musíme počkať, pokiaľ budeme mať všetko zrno a všetky plodiny pod strechou. Očakávame priemerné úrody hustosiatych obilnín a olejnín. Trošku máme obavy o plodiny, ktoré sa sejú na jar a budú sa zbierať na prelome leta a jesene, ako je kukurica, slnečnica, sója či cukrová repa,“ skonštatoval Gajdoš.



Obavy podľa neho spôsobuje predovšetkým charakter počasia a nedostatok zrážok. „Na Slovensku máme extrémne sucho, ktoré sme tu nemali desať rokov. Je ním zasiahnutých 66 percent územia Slovenska. Vyhliadky do budúcna nie sú ani podľa meteorológov ideálne. Takže je možné, že práve krmoviny, ako je kukurica alebo sója, ktoré používame v živočíšnej výrobe, na jeseň ‚zaplačú‘ a zaplačeme aj my. Veríme, že nejaké zrážky prídu a budú v podobe normálneho dažďa, nie ničivých búrok,“ dodal Gajdoš.



Minister Takáč prisľúbil poľnohospodárom podporu v rámci štátnych schém a národných podpôr. Je medzi nimi aj pomoc pre družstvá, ktoré boli zasiahnuté slintačkou a krívačkou (SLAK). „Chcem oznámiť, že v priebehu tohto týždňa spúšťame výzvu, v rámci ktorej sa o finančné prostriedky budú môcť uchádzať poľnohospodárske subjekty, ktoré boli postihnuté nákazou SLAK. Využiť ich budú môcť na nákup zvierat a bavíme sa aj o dezinfekciách a rekonštrukciách striech,“ uviedol Takáč.