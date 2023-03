Na Slovensku je viac žien ako mužov,zároveň sa dožívajú o 7 rokov viac

Bratislava 8. marca (TASR) – Väčšinu slovenskej populácie tvoria ženy, a to 51,1 %. Najpočetnejšou skupinou sú ženy vo veku od 40 do 45 rokov. V priemere sa dožívajú viac ako 78 rokov, čo je o sedem rokov viac, ako sa dožívajú muži. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Žien je o 119.000 viac ako mužov. Najvýraznejšie sa vyšší počet žien ako mužov prejavuje v Bratislavskom kraji, kde ženy tvoria 51,9 % obyvateľov. Obyvateľky Slovenska sú najčastejšie ženy s maturitným stredoškolským vzdelaním, ktoré má 31 % žien, vysokoškolské vzdelanie má pätina ženskej populácie.



Priemerný vek žien je 42 rokov a 11 mesiacov, pričom ženy v produktívnom veku od 15 do 64 rokov tvoria 64 %. Najviac je na Slovensku žien vo veku od 40 – 44 rokov, a to takmer 217.000. Nad 200.000 žien na Slovensku je vo vekovej kategórii 45 – 49 rokov a tiež od 35 – 39 rokov.



Na Slovensku žije 134.000 žien vo veku od 20 – 24 rokov. V tejto vekovej kategórii zároveň poklesol počet žien. Situácia sa podľa ŠÚ SR ani v ďalších rokoch nezmení, pretože počet detí sa znižuje. Mladé dievčatá do 14 rokov tvoria len niečo viac ako 15 % ženskej populácie. Veková štruktúra žien sa v priebehu 30 rokov samostatného štátu zmenila a ŠÚ SR upozornil, že ženská populácia, rovnako ako aj celé obyvateľstvo Slovenska rýchlejšie starne.