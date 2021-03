Na Slovensku je vyše štvrť milióna dôchodcov v materiálnej deprivácii

Bratislava 25. marca (TASR) - Na Slovensku je viac ako 260.000 dôchodcov, ktorí sa prepadli do tzv. závažnej materiálnej deprivácie. Upozornila na to analytička spoločnosti FinGO.sk Lenka Buchláková. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR majú predovšetkým nedoplatky na nájomnom, na úhrade za energie alebo splácaní nákupov na splátky a iných pôžičiek a nevedia čeliť neočakávaným finančným výdavkom.



"Tieto domácnosti dôchodcov si nemôžu dovoliť ísť raz za rok na jeden týždeň dovolenky mimo domu, jesť jedlo s mäsom, kuraťom či rybou každý druhý deň a nemajú telefón či televízor," vysvetlila analytička. Mnohí dôchodcovia v závažnej materiálnej deprivácii nemajú ani práčku či iné spotrebiče, ktoré mnohí považujú za samozrejmosť. "Veľké percento dôchodcov si takisto nemôže dovoliť udržiavať doma primerané teplo," dodala Buchláková.



Analytička podotkla, že podľa údajov Sociálnej poisťovne (SP) sa ku koncu februára tohto roka pohybovala priemerná výška starobného dôchodku na úrovni 499 eur. Suma minimálneho dôchodku je tento rok 334 eur. "V tomto roku poberá minimálny dôchodok zhruba 213.000 slovenských dôchodcov. Za ostatné roky ich počet narastal," okomentovala Buchláková s tým, že keďže priemerná mzda v krajine rastie rýchlejšie ako životné minimum, podiel dôchodcov poberajúcich minimálny dôchodok sa bude aj v ďalších rokoch zvyšovať.



Ako prirovnala, ročné spotrebné výdavky domácnosti dôchodcov sú na úrovni 4184 eur. Dôchodcovia minú ročne na bývanie 1053 eur, čo je najviac zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva. Na potraviny a nealkoholické nápoje dávajú ročne takmer 1200 eur, jednou z ďalších najnákladnejších položiek je doprava, na ktorú minú 280 eur ročne. Zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva majú dôchodcovia aj jedny z najvyšších výdavkov na lieky, a to na úrovni takmer 230 eur.



"Na Slovensku je aktuálne zhruba 12 % rodín pod hranicou príjmovej chudoby, čo predstavuje 640.000 ľudí," podotkla analytička s tým, že v dôsledku pandémie sa môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 20.000 až 50.000 ľudí.



Na Slovensku sa chudoba určuje od hranice príjmu 406 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. Pri domácnosti s dvomi dospelými a dvomi deťmi do 14 rokov je hranica stanovená na 853 eur mesačne. Hranica chudoby je odvodená od mediánového príjmu v krajine. "Na Slovensku sú okrem dôchodcov najohrozenejšou skupinou nezamestnaní, a to až dve tretiny zo všetkých," poznamenala analytička s tým, že, naopak, iba deväť percent zamestnaných čelí riziku chudoby a sociálnemu vylúčeniu. "V prípade žien a mužov je riziko rovnaké, o čosi viac sú v ohrození ľudia, ktorí majú deti, keďže majú vyššie mesačné výdavky," uzavrela Buchláková.