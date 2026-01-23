< sekcia Ekonomika
Na Slovensku má 248 budov medzinárodný certifikát udržateľnosti
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Na Slovensku bolo ku koncu minulého roka 248 budov certifikovaných medzinárodnými certifikátmi udržateľnosti. Väčšina z nich, až 195 budov, čiže 78,6 %, získala certifikát BREEAM. Certifikát LEED malo 33 budov a certifikát WELL 20 budov. Informovala o tom v piatok Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) s tým, že počas prevádzky bolo certifikovaných 141 budov a pred uvedením do užívania 107 novostavieb. Podľa organizácie nie je medzi nimi žiadna verejná budova.
Vlani na Slovensku medziročne najviac vzrástol počet certifikovaných logistických a priemyselných budov, tie tvorili ku koncu decembra vyše 56 % všetkých budov s certifikátom udržateľnosti. Nasledujú administratívne budovy s podielom 32 % a maloobchodný sektor s takmer 10 %. Najviac certifikovaných budov je v Bratislavskom kraji (133), nasledujú Trnavský kraj (37) a Žilinský kraj (24).
„Aj keď na Slovensku v oblasti udržateľných budov a ich certifikácie v absolútnych číslach mierne zaostávame za okolitými krajinami, zaznamenávame veľmi pozitívny vývoj. Ukazuje to aj 24-percetný medziročný nárast ich počtu za uplynulý rok,“ uviedol podpredseda predstavenstva SKGBC Marek Kremeň. Stabilný rast podľa neho zabezpečuje najmä komerčný sektor, pre ktorý sa udržateľnosť stáva prioritou.
Prvé medzinárodné certifikáty udržateľnosti boli na Slovensku udelené v roku 2012. V súčasnosti sú certifikované administratívne, bytové, logistické aj priemyselné budovy s najvyšším hodnotením. Medzinárodne certifikovaná zatiaľ nie je žiadna budova zo sektora verejných budov. Podľa SKGBC tento trend v budúcnosti zmenia budovy nemocníc, ktoré sú aktuálne vo výstavbe, a v rámci kritérií plánu obnovy podliehajú splneniu certifikačného systému BREEAM.
SKGBC vypracovala prehľad certifikovnaých budov k 31. decembru 2025 na základe verejne dostupných údajov obsiahnutých v databázach certifikovaných budov vedených certifikačnými autoritami. Tieto databázy poskytujú informácie o certifikovaných budovách a umožňujú rôzne spôsoby filtrovania údajov.
