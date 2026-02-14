< sekcia Ekonomika
Na Slovensku podniká vyše 72.000 cudzincov, Ukrajinci sú až štvrtí
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Na Slovensku podniká 72.600 osôb zo zahraničia, ktoré pôsobia v rôznych funkciách vo viac ako 63.650 firmách. Najviac z nich pochádza z Českej republiky, Maďarska a Rakúska. Ukrajinci sú až na štvrtom mieste, Rusi sa nenachádzajú ani v prvej desiatke. Vyplýva to z analýzy FinStatu o podnikateľských štruktúrach na Slovensku.
Z celkového počtu je 17.240 osôb z Česka, vyše 11.000 z Maďarska a viac ako 5000 z Rakúska. Ukrajincov je približne 4400 a Rusov 1172. Zahraničné osoby spolu zastávajú približne 135.000 funkcií, pričom jedna osoba môže pôsobiť vo viacerých spoločnostiach.
Počet zahraničných štatutárov dlhodobo rastie. Kým pred desiatimi rokmi vzniklo vyše 2000 funkcií obsadených zahraničnými štatutármi, v minulom roku to bolo viac ako trojnásobok. Výnimkou bol pandemický rok 2020. V rokoch 2020 až 2022 pribúdali najmä maďarskí štatutári, v roku 2023 prevládli českí občania.
Počet ukrajinských štatutárov na Slovensku každoročne rastie. V roku 2025 vzniklo 600 nových funkcií obsadených Ukrajincami. Naopak, počet ruských štatutárov klesá, kým v roku 2018 ich vzniklo 89, vlani to bolo 24.
Firmy so zahraničnými osobami najčastejšie podnikajú v službách, vo veľkoobchode a v oblasti práva, poradenstva a účtovníctva. Z celkového počtu viac ako 63.000 firiem má 388 sídlo na adrese poskytovateľov virtuálnych sídiel a vyše 19.000 na adresách virtuálnych sídiel a tzv. klastroch, kde na jednej adrese sídli viac ako 65 spoločností.
Celkový dlh slovenských firiem dosahuje 3,8 miliardy eur. Spoločnosti, v ktorých pôsobí aspoň jeden zahraničný štatutár, tvoria približne tretinu tohto dlhu, teda takmer 1,3 miliardy eur. Väčšinu z neho predstavujú záväzky voči finančnej správe, pravdepodobne najmä na dani z pridanej hodnoty.
Vyše tretiny dlhu firiem so zahraničným štatutárom tvoria spoločnosti, v ktorých pôsobí aspoň jeden štatutár z Maďarska. Firmy s českým štatutárom dlhujú finančnej správe necelých 200 miliónov eur, so štatutárom z Poľska takmer 150 miliónov eur. V prípade českých štatutárov však významnú časť predstavujú aj dlhy na sociálnom poistení a voči Environmentálnemu fondu.
Analýza zároveň poukázala na jednotlivé firmy s ruskými či ukrajinskými spoločníkmi, ktoré vykazujú výrazné zisky alebo, naopak, vysoké zadlženie. Upozornila aj na prípady osôb figurujúcich na zahraničných sankčných zoznamoch, ktoré sa v minulosti objavili v štruktúrach slovenských spoločností.
