Na Slovensku pracuje na diaľku najviac ľudí z IT a administratívy

Bratislava 14. augusta (TASR) - Najviac ľudí pracuje na diaľku z IT oblasti a administratívy. O túto prácu je veľký záujem, pričom len tento rok bolo zverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk 3386 inzerátov, ktoré ponúkajú možnosť pracovať výlučne z domu. Informovala o tom PR manažérka Alma Career Ľubica Melcerová.



Na pracovnom portáli je aktuálne podľa spoločnosti zverejnených 321 pracovných ponúk na diaľku, z toho sa 60 % z nich týka oblasti informačných technológií. Ďalej nasleduje administratíva, manažment, obchod a zákaznícka podpora.



"O prácu na diaľku je veľký záujem, jednoznačne najväčší je o administratívu, na jednu pracovnú ponuku z tohto sektora na diaľku prichádza tento rok v priemere až 266 reakcií, 203 ľudí v priemere reaguje na tento druh ponúk z marketingu a 157 na inzeráty z oblasti obchodu a pozície obchodných manažérov, zástupcov či referentov," uviedla Melcerová.



Spresnila, že najviac ponúk bolo tento rok na prácu na diaľku pre programátorov, softvérových inžinierov a IT konzultantov. Zo strany uchádzačov bol najväčší záujem o prácu administratívneho pracovníka, telefonického operátora a obchodného manažéra.



Firmy tento rok podľa Melcerovej často ponúkali aj obľúbený benefit práce na home office, išlo až o 19.000 inzerátov. Aktuálne je na pracovnom portáli zverejnených 1700 takýchto ponúk. Tretina z nich sa týka IT a pätina je z oblasti ekonomiky a účtovníctva. "Priemerný počet reakcií na inzeráty, ktoré medzi benefitmi ponúkajú aj home office, je 22," uzavrela.