Na Slovensku sa 14. a 15. júna otvoria brány mliečnych fariem

Bratislava 12. júna (TASR) - Slovenskí farmári 14. a 15. júna otvoria svoje brány a umožnia deťom a rodinám vidieť život na mliečnej farme zblízka. V rámci dňa otvorených dverí (DOD) privíta 34 mliečnych fariem zo všetkých kútov Slovenska až 4556 návštevníkov. V piatok 14. júna sa chystá navštíviť farmy 3582 detí z 86 materských a základných škôl a v sobotu 15. júna sa príde pozrieť na farmy 874 jednotlivcov - prevažne detí a ich rodičov. Informovali o tom Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM).



Deti sa v dopoludňajších hodinách zúčastnia na prehliadke farmy, na ktorej im farmári ukážu, ako sa o kravy, od ktorých mlieko pochádza, denne starajú, a to, ako sa mlieko dostáva do mliekarne, kde z neho slovenskí mliekari pripravia kvalitné mliečne výrobky.



"Súčasťou prehliadky bude aj ochutnávka mliečnych výrobkov od mliekarní, ktoré sú nákupcami mlieka z fariem, ktoré sa do dňa otvorených dverí zapojili. Je to krásne prepojenie, že jogurt, mliečko, maslo, syr alebo nátierka, ktorú v ten deň deti ochutnajú, boli vyrobené z mlieka pochádzajúceho z farmy, ktorú práve navštívili. Mlieko od kravičiek sa tak symbolicky vráti na farmu v podobe mliečneho výrobku," povedal Marián Šolty, prezident SMZ.



Deti sa môžu o kravičky naďalej virtuálne starať. Ak sa deťom zapáči počas návštevy na farme teliatko či kravička, môžu si ich z bezpečnej vzdialenosti a za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení odfotiť a fotku zaslať organizátorom, aby ju zaradili do svojho projektu Adoptuj kravičku. Tento projekt má veľký úspech medzi deťmi už od roku 2012, v ňom sa o kravičky môžu deti starať rovnako, ako to denne robia aj slovenskí farmári.



O návštevu mliečnych fariem je podľa mliekarov veľký záujem. Kým naposledy, v roku 2019 sa na návštevu fariem prihlásilo 1093 návštevníkov, a predtým v roku 2018 sa prihlásilo 1752 návštevníkov, teraz v roku 2024 sa cez registračný formulár prihlásilo až 4456 záujemcov. "Záujem zo strany detí, ich rodičov a tiež učiteľov nás nesmierne teší, považujeme to za poďakovanie všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na výrobe, spracovaní, doprave a predaji mliečnych výrobkov," priblížila Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.



"Cieľom dňa otvorených dverí na mliečnych farmách je vypestovať u detí pozitívny vzťah k zvieratám a správne stravovacie návyky. Cieľom je tiež ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať," dodala Štefániková.



Podujatie sa realizuje vďaka slovenským prvovýrobcom - farmárom a spracovateľom mlieka z Mliečneho fondu. Doň prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od 2008 a z vyzbieraných financií potom realizujú informačné kampane a aktivity s cieľom zvýšenia spotreby a znalosti mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska. Za obdobie existencie Mliečneho fondu sa podarilo zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov zo 153 kg takmer na 190 kg na osobu na rok.