Na Slovensku sa ako v prvej krajine EÚ zavádza európsky dôchodok

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovensko je prvou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorej občania majú možnosť získať celoeurópsky dôchodkový produkt (PEPP). Informovali o tom v utorok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) a finančná spoločnosť Finax.



Európsky dôchodok má prispieť k väčšej konkurencii dobrovoľného dôchodkového sporenia na Slovensku aj v Európe. Má nižšie poplatky, je prenositeľný a viaže sa naň európska legislatíva s malými národnými obmenami. Prvou spoločnosťou v Európe, ktorá získala licenciu na poskytovanie európskeho dôchodkového produktu, je slovenská spoločnosť Finax.







S návrhom vytvoriť sporenie na dôchodok, do ktorého môžu ľudia prispievať nehľadiac na to, kde pracujú, prišla EÚ pred desiatimi rokmi. PEPP vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu z roku 2019, ktoré je vykonateľné od marca tohto roku. Potrebnú legislatívu, týkajúcu sa celoeurópskeho dôchodkového produktu, prijala SR začiatkom tohto roka.







Celoeurópsky dôchodkový produkt je určený pre všetkých obyvateľov Európskej únie a nie je viazaný na pracovný pomer. Jeho cieľom je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe popri štátnom dôchodku a národných doplnkových pilieroch. "Na Slovensku máme už prvý, druhý a tretí pilier a som veľmi rád, že dnes vlastne môžeme predstaviť spoločne niečo, čo sa dá nazvať ako štvrtý pilier a štvrtú možnosť, ako si človek môže sporiť na dôchodok," uviedol minister práce.



Ide o dobrovoľné sporenie, ktoré si budú môcť sporitelia presunúť do inej krajiny pri zmene bydliska v rámci Európskej únie a pokračovať v sporení s rovnakým produktom alebo budú môcť zmeniť poskytovateľa. Tento charakter ho robí zaujímavým pre nadnárodné firmy, mladých ľudí a mobilných pracovníkov v EÚ.



Sporiteľ si na európsky dôchodok prispieva sám alebo mu naň môže prispievať aj zamestnávateľ. Príspevky sporiteľa budú na Slovensku odpočítateľné zo základu dane do výšky 180 eur ročne.







Poskytovateľmi PEPP môžu byť banky, úverové inštitúcie, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, zamestnanecké dôchodkové spoločnosti, investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti alebo správcovia alternatívnych fondov. Aby dostali povolenie poskytovať celoeurópsky dôchodok, musia na základe matematických modelov preukázať rizikovosť a potenciálne zhodnotenie úspor klienta, čo tento produkt robí transparentnejším. PEPP bude pod stálym dohľadom národných orgánov a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). Zmeny sa budú uplatňovať rovnako v celej Európe a produkt sa má vyhnúť národným lokalizáciám a politickým vplyvom. "Celoeurópsky dôchodok tak nebude závislý od politických rozhodnutí jednotlivých vlád a sporiteľ v každom momente vie, čo môže očakávať na dôchodku," vysvetľuje odborník na investície a dôchodky Ján Šebo.