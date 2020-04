Na Slovensku sa koná prvá online výstava Tatra-Expo

Bratislava 29. apríla (TASR) – Napriek zavretým bránam výstavísk z dôvodu nového koronavírusu môžu v týchto dňoch milovníci výstav navštíviť podujatie Tatra-Expo 2020, a to v prvej online podobe na Slovensku. Zatiaľ ojedinelé partnerstvo v tejto oblasti vzniklo vďaka slovenskej spoločnosti Globalexpo, ktorá online výstavy organizuje. Tatra-Expo sa štandardne koná v jarných mesiacoch v Poprade a ide už o jej 21. ročník.



Webovú aplikáciu na online výstavy spustila firma v závere minulého roka a bezplatnú registráciu firiem a vytvorenie ich online profilu na niektorej z výstav umožnila v reakcii na obmedzenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu koncom marca. "Spoločnosť zaznamenala za posledný mesiac registráciu viac ako 100 spoločností, a to už aj prvých zahraničných firiem," uviedol jeden zo zakladateľov Globalexpo Ján Bielik. Postupne firma nadväzuje partnerstvá s fyzickými výstaviskami, ktoré z dôvodu reštrikčných opatrení rušia svoje dlhodobo plánované podujatia.



"Snažíme sa flexibilne reagovať na rýchlo meniaci sa trh. V tejto súvislosti sme nadviazali spoluprácu a jedným z našich partnerov sú napríklad aj Spiš-Expo a Tatra-Expo. Tento rok sa z dôvodu pandémie výstava neuskutočnila, a to po viac ako 50 rokoch. Prostredníctvom našej online aplikácie majú možnosť vystavovať všetky spoločnosti, ktoré boli dovtedy súčasťou týchto výstav," priblížil Bielik.



Hlavný analytik a poradca Globalexpo Marián Zvada vníma online výstavy ako jednu z možností priniesť podnikateľom z geograficky nezávislých trhov niečo iné ako individuálne e-shopy alebo webové stránky. "Svet potrebuje v dnešnej dobe jeden multijazyčný katalóg, kde jednoducho nájdem či už ako podnikateľ vhodnú online výstavu a prezentáciu svojich výrobkov a služieb alebo ako zákazník sa pozriem na inú výstavu a zároveň to bude o kvalite a dôveryhodnosti jej obsahu," myslí si Zvada.