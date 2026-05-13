Na Slovensku sa po prvýkrát uskutočnila medzinárodná konferencia prepá

Na Slovensku sa po prvýkrát uskutočnila medzinárodná konferencia prepájajúca umelú inteligenciu a kvantové technológie
Autor OTS
Košice 13. mája (OTS) - Na prvej medzinárodnej konferencii zameranej na prepojenie umelej inteligencie a kvantových technológií na Slovensku predstavil dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU prof. Ivan Kotuliak návrh Slovenskej suverénnej kvantovej stratégie. Strategický dokument má ambíciu nasmerovať Slovensko k aktívnej účasti na budovaní európskych kvantových technológií a posilniť jeho technologickú suverenitu.
Podujatie AI & Quantum konferencia, ktoré sa konalo v rámci Innovation & Tech Week v Košiciach, spojilo domácich aj zahraničných expertov z akademického prostredia, výskumu, priemyslu a verejného sektora. Diskusia sa sústredila na budúcnosť kvantových technológií, ich prepojenie s umelou inteligenciou a potrebu systematického rozvoja tejto oblasti na Slovensku.
Vo svojom vystúpení prof. Kotuliak zdôraznil, že kvantové technológie predstavujú strategickú príležitosť porovnateľnú s nástupom internetu či umelej inteligencie.
„Slovensko potrebuje jasnú národnú víziu, ktorá prepojí výskum, vzdelávanie, priemysel a štát. Bez koordinovaného prístupu riskujeme, že zostaneme len používateľmi technológií vyvinutých inde,“ uviedol prof. Ivan Kotuliak.
Predstavený návrh stratégie kladie dôraz na budovanie komplexného kvantového ekosystému zahŕňajúceho nielen kvantové počítanie, ale aj kvantovú bezpečnosť, komunikáciu, simulácie či pokročilé výpočtové infraštruktúry. Zároveň reflektuje potrebu prípravy kvalifikovaných odborníkov a aktívnej účasti Slovenska v európskych iniciatívach.
Program konferencie pokryl široké spektrum tém – od praktického využitia umelej inteligencie pre kvantové počítanie, cez Quantum Machine Learning a HPC infraštruktúru, až po post-kvantovú bezpečnosť, vzdelávanie talentov a investície do kvantových technológií.
Medzi hlavnými rečníkmi konferencie boli aj Ismail Faro, VP AI Foundations v IBM, a Robert Sutor, autor knihy Dancing with Qubits. Ismail Faro predstavil smerovanie IBM k využívaniu umelej inteligencie pri rozvoji kvantových technológií a priblížil koncept Quantum-Centric Supercomputing. Robert Sutor účastníkom priblížil aktuálny vývoj kvantových počítačov z pohľadu hardvéru, softvéru a medzinárodného ekosystému a upozornil na potrebu rozlišovať medzi realistickými prísľubmi technológií a prehnanými očakávaniami.
Medzinárodný rozmer podujatia ocenil aj Wilfrido Solano z neziskovej organizácie SlovakPRO. „Je skvelé vidieť, že práve na východnom Slovensku sa uskutočnila konferencia, ktorá spojila vedcov, akademikov a zástupcov priemyslu z rôznych krajín Európy. Takéto podujatia pomáhajú vytvárať nové partnerstvá, zdieľať výsledky výskumu a zároveň upozorňujú na to, ako rýchlo sa Quantum Computing a kvantové technológie presúvajú z laboratórií do praxe,“ povedal Wilfrido Solano.
Významnou témou konferencie bolo aj budovanie tzv. quantum-ready workforce – odborne pripravenej pracovnej sily schopnej pracovať s novou generáciou technológií. Ivan Doboš zo spoločnosti Aricoma upozornil, že príprava talentov musí začínať už na úrovni stredných škôl, pokračovať cez univerzitné vzdelávanie a zahŕňať aj rekvalifikáciu existujúcich IT profesionálov.
„Quantum Computing nebude úspešný bez ľudí, ktorí dokážu prepájať informatiku, matematiku, AI a fyziku. Potrebujeme systematicky budovať quantum-ready workforce naprieč celým vzdelávacím systémom a tiež v existujúcej IT komunite. Európa dnes súťaží nielen o technológie, ale aj o talent,“ uviedol Ivan Doboš.
Účasť Aricomy na konferencii zároveň potvrdzuje, že téma kvantových technológií už nie je výlučne akademickou alebo výskumnou otázkou. Stáva sa súčasťou strategického uvažovania technologických firiem, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu pri ich zavádzaní do praxe. Aricoma tak posilňuje svoju pozíciu medzi organizáciami, ktoré aktívne prispievajú k formovaniu kvantového ekosystému v regióne a k prepájaniu slovenskej odbornej komunity s európskym technologickým priestorom.
Silný medzinárodný rozmer konferencie podčiarkla aj prezentácia Mateusza Tykierka zo spoločnosti IQM, popredného európskeho výrobcu kvantových počítačov. Vo svojej prezentácii predstavil technologickú roadmapu spoločnosti smerom k fault-tolerant quantum computingu a zdôraznil význam budovania suverénnych európskych kvantových technológií. Zároveň ocenil iniciatívy zamerané na rozvoj regionálneho kvantového ekosystému v strednej a východnej Európe.
Konferencia otvorila odbornú diskusiu o tom, ako môže Slovensko systematicky budovať svoju pozíciu v oblasti kvantových technológií a stať sa aktívnym hráčom v rámci európskeho technologického priestoru.
