Na Slovensku sa tým nemôže pochváliť hocikto

Bratislava 28. novembra (OTS) - Férový a výnimočný zamestnávateľ, taký je Lidl. Okrem atraktívneho finančného ohodnotenia ponúka svoji zamestnancom a zamestnankyniam viac, oveľa viac. Ročne im poskytne benefity podľa ich vlastného výberu za viac ako milión eur. Nezáleží na pozícií, dĺžke pôsobenia vo firme a ani na lokalite, každý zamestnanec a zamestnankyňa Lidla má nárok na rovnaké benefity. V elektronickej peňaženke majú k dispozícii 250 bodov, ktoré môžu podľa vlastného uváženia využiť na nákup v internom e-shope.„Každý náš zamestnanec, bez ohľadu na región, dĺžku pôsobenia v Lidli a pozíciu (rovnako to platí pre generálneho riaditeľa, skladníčku v Nemšovej či predavača vo Svite) má nárok na rovnaký počet bodov v našom benefitnom systéme – 250 ročne, čo predstavuje celkovú hodnotu 1 000 000 €. Navyše, vďaka tomu, že sa nám s dodávateľmi benefitov podarilo vyjednať výhodnejšie podmienky oproti bežne ponúkaným, naši zamestnanci môžu pri uplatňovaní svojich bodov výrazne ušetriť,“ vysvetlila Katarína Matejovie, konateľka Lidl Slovenská republika.Najpopulárnejšími benefitmi medzi zamestnancami a zamestnankyňami Lidla sú poukážky do Martinus, ZľavaDňa.sk a Dr.Max. Mesačne diskont odovzdá v priemere 6000 benefitov, čo približne znamená, že každý zamestnanec a zamestnankyňa Lidla si vyzdvihne každý mesiac jeden benefit. Okrem spomenutých poukážok sa obľube tešia aj lístky do kina a tiež poukážky na nákup v predajniach či eshope Lidla.„Benefity každoročne nastavujeme tak, aby boli pre našich kolegov čo najatraktívnejšie a budúci rok nebude výnimkou. V rámci nášho interného benefitného portálu plánujeme pridať benefity, ktoré podporia zdravie a zdravý životný štýl našich kolegov a ich rodín. Nebudú chýbať ani benefity, ktoré ušetria peňaženku, ale aj také ktoré potešia nad rámec. Opäť rozšírime ponuku nášho interného merchu ako aj spoluprácu so slovenskými dodávateľmi,“ načrtla ďalšie plány K. Matejovie.Pomoc druhým je pre Lidl srdcovou témou. Svoju spoločenskú zodpovednosť napĺňa projektami, do ktorých sa môžu zapájať zákazníci a rovnako tak dáva možnosť pomôcť aj svojim zamestnancom. Aj preto sa benefitný portál postupne rozrástol aj o funkciu možnosti darovať body vybraným organizáciám, ako napríklad Aliancii žien, Úsmev ako dar, Slobode zvierat, Centrum Adeli alebo do interného zamestnaneckého programu podpory Lidl srdcom. Od začiatku roka darovali zamestnanci a zamestnankyne Lidla takýmto spôsobom už približne 16 000 €.Ďalším benefitom, ktorý Lidl poskytuje všetkým svojim zamestnancom a zamestnankyniam je doplnkové penzijné pripoistenie vo výške 200 eur ročne po odpracovaní jedného roka v skupine Schwarz. Viaceré ďalšie benefity dostávajú automaticky – narodeninový či vianočný balíček, vitamínový balíček či zľavy u partnerov.Všetky informácie o Lidli ako zamestnávateľovi nájdete na webe www.lidl.sk v sekcii Kariéra, prípadne na sociálnych sieťach. Ak je pre vás Lidl príkladom férového a výnimočného zamestnávateľa, môžete za neho hlasovať v ankete portálu Profesia.sk najzamestnávateľ: https://www.najzamestnavatel.sk/spolocnost/lidl-slovenska-republika-v-o-s/