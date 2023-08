Na Slovensku sa v roku 2022 vyrobilo 184 áut na 1000 obyvateľov

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovensko sa stále drží na čele rebríčka vo výrobe automobilov. Počet vyrobených automobilov v minulom roku sa pohyboval okolo jedného milióna, čo predstavuje asi 184 vozidiel na 1000 obyvateľov, najviac spomedzi všetkých krajín sveta. Za Slovenskom nasleduje Česko s počtom asi 116 vozidiel na 1000 ľudí. Slovensko by sa však malo sústrediť aj na budovanie infraštruktúry elektrickej siete a zvýšenie počtu nabíjačiek. Informoval o tom v týždennom prehľade Slovenskej sporiteľne (SLSP) makroekonomický analytik Matej Horňák.



"Plány na zelenú transformáciu prinášajú so sebou aj výzvy v oblasti dopravy, najmä pri prechode od klasických spaľovákov k iným typom pohonu so zastavením ich predaja od roku 2035. Súčasné obdobie je preto potrebné využiť na prípravu na výraznú zmenu v správaní ľudí a v cestovných návykoch, napríklad prípravu elektrickej siete a zvýšenie počtu nabíjačiek," uviedol Horňák.



Vysoké počty nabíjačiek sú podľa SLSP v najvyšších počtoch v krajinách, ako Holandsko či Nemecko, kde trhový podiel elektroáut dosahuje niekoľko percent. "Môžeme preto viesť debatu podobnú otázke 'sliepka či vajce', či na podporu elektromobility musíme skôr podporovať nákup elektrických vozidiel alebo najskôr budovať infraštruktúru, čo podporí dopyt. Zmena však nenastane iba v správaní spotrebiteľov, ale aj na strane výrobcov," dodal Horňák.



V regióne strednej a východnej Európy sa preto podľa makroanalytika posilňujú kapacity na výrobu či skladanie batérií pre elektrovozidlá. "Premiantom je najmä Maďarsko a Poľsko, kde sa do roku 2030 predpokladajú kapacity až vo výške 250 gigawatthodín (GWh), respektíve 120 GWh. Slovensko zatiaľ na svojich väčších investorov na výrobu batérií stále čaká, väčšou investíciou je nateraz iba InoBat vo Voderadoch s očakávanou produkciou 10 GWh," priblížil Horňák.



Menšie projekty však podľa SLSP už bežia či budú bežať v trnavskom Stellantise a v Porsche na Považí. Jedným z väčších projektov čakajúcich na rozhodnutie je "baterkáreň" najväčšej slovenskej automobilky Volkswagen. Postupný prechod od spaľovacích motorov k alternatívnym pohonom motivuje firmy otvárať nové baterkárne blízko svojich potenciálnych odberateľov.



"A hoci sa o nových potenciálnych projektoch pre Slovensko veľa hovorí, potvrdená kapacita je nateraz na úrovni asi 10 GWh, neporovnateľne menej než v okolitých krajinách. Z ekonomického hľadiska nie je pri voľnom toku tovaru pre firmy dôležité, či to bude napríklad na slovenskej či maďarskej strane hraníc, čoraz dôležitejšiu úlohu preto začínajú zohrávať aktivity vlády a poskytované subvencie. Tento trend je však globálnym, konkurencia pre Slovensko je tak výrazne širšia," uzavrel Horňák.