Bratislava 22. decembra (TASR) - Na Slovensku sa zavedie nová daň z plynovodov. Vyplýva to zo zákona o dani z osobitnej stavby, ktorý vo štvrtok Národná rada (NR) SR definitívne schválila. V rámci novely poslanci odsúhlasili aj zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá, ktorá zohľadňuje ekologický aspekt, ako aj zrušenie koncesionárskych poplatkov.



"Jedným z dôvodov zavedenia dane z osobitnej stavby je skutočnosť, že táto stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti," ozrejmili predkladatelia v dôvodovej správe.



Predmetom dane bude stavba na území Slovenska definovaná ako sieť plynovodov, ktoré slúžia výlučne na prepravu plynu v SR a nie na jeho miestnu distribúciu na časti územia Slovenska. Základom na výpočet bude dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch. Sadzba dane je 6000 eur za každý začatý kilometer stavby. Budúci rok má štátu priniesť 170 miliónov eur.



Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Prvýkrát to bude mesiac po nadobudnutí účinnosti zákona, ktorá nastane dňom vyhlásenia.



Schválený pozmeňujúci návrh Mariána Viskupiča (SaS) prináša zmenu spôsobu výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá. Do výpočtu zavádza ekologické hľadisko. Po novom sa registračný poplatok určí ako súčin výkonu a ekologického koeficientu vozidla.



"Zmena umožní Slovensku, aby rovnako ako v ostatných členských štátoch EÚ výška registračného poplatku motivovala ku kúpe ekologických vozidiel," priblížil predkladateľ. Vďaka tomu podľa neho občania zaplatia na poplatkoch o približne 32 miliónov eur menej.