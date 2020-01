Na Slovensku ubudol počet pracujúcich Srbov, pribudlo viac Ukrajincov

Bratislava 23. januára (TASR) - Na Slovensku v súčasnosti pracuje viac cudzincov ako vlani. Potvrdzujú to decembrové štatistiky ústredia práce. Celkovo ku koncu vlaňajška na Slovensku pracovalo 78.298 cudzincov, medziročne ich pribudlo 9182. Menej však na Slovensku pracuje Srbov a, naopak, zvýšil sa počet Ukrajincov.



Celkovo na Slovensku pracuje 32.114 ľudí z krajín Európskej únie na základe informačnej karty a vyše 46.000 ľudí z tretích krajín buď na základe informačnej karty, alebo s povolením na zamestnanie.



"Čo sa týka jednotlivých počtov, veľké zmeny nie sú. Ubudli občania Srbska, čo som do istej miery aj očakával, a rapídne viac je na Slovensku umiestnených na trhu práce Ukrajincov," priblížil na tohtotýždňovej tlačovej konferencii minister práce Ján Richter (Smer-SD).



Celkovo na Slovensku ku koncu minulého roka pracovalo 13.335 Srbov, zatiaľ čo vlani ich pracovalo 13.561. Zamestnanie na Slovensku našlo 22.932 Ukrajincov, vlani ku koncu decembra ich pracovalo 11.842. Z Vietnamu prišlo na Slovensko pracovať 1210 ľudí. "Čo sa týka medziročných zmien, možno badať ústup v počte zamestnávaných občanov Srbskej republiky. To sa prejavilo aj v decembri. Predpokladám, že viacerým sa skončili povolenia na istú dobu a zamestnávatelia sa teraz rozhodujú, či požiadajú o predĺženie ich pobytu alebo či sa s nimi rozlúčia," skonštatoval minister práce.



Z hľadiska krajín Európskej únie v súčasnosti na Slovensku sú najčastejšie zamestnaní Rumuni, Česi, Maďari, Poliaci, Bulhari, Taliani a Chorváti. "Toto sú krajiny, ktoré majú na Slovensku viac ako 1000 zamestnancov. Je tu zaujímavý paradox, že z celej Európy každá jedna krajina okrem Lichtenštajnska má nejakého zamestnanca, ktorý legálne pracuje na Slovensku. Trh práce je otvorený a pracovná sila sa takýmto spôsobom pohybuje," dodal Richter.