Na Slovensku rastie záujem o zelené pracovné pozície

Bratislava 11. augusta (TASR) - Záujem absolventov a ľudí v produktívnom veku o "zelených" zamestnávateľov narástol v posledných rokoch o 15 až 20 %. Pokiaľ chcú zamestnávatelia týchto zamestnancov pritiahnuť, musia sa prispôsobiť. Uviedla to generálna riaditeľka personálnej agentúry Maxin's Group Katarína Garajová.



"Títo ľudia majú vysokú mobilitu a tiež ochotu presunúť sa za prácou do zahraničia. Zamestnávatelia preto musia ponúknuť flexibilné pracovné prostredie a podporovať rozvoj zručností a talentov svojich zamestnancov, aby im umožnili konkurovať na medzinárodnom trhu práce a zároveň ich udržali motivovaných a angažovaných," uviedla Garajová.



Country manažér spoločnosti HBS pre Česko a Slovensko Lukáš Kmenta je presvedčený, že mladá generácia sleduje, či firmy nielen deklarujú ekologické princípy, ale aj praktizujú udržateľnú výrobu. Spoločnosti, ktoré do svojich procesov zavádzajú udržateľné postupy, podľa neho získavajú konkurenčnú výhodu a zaujímajú tak spotrebiteľov, ako aj potenciálnych zamestnancov.



Údaje z pracovných portálov a personálnych agentúr ukazujú vyšší dopyt po pozíciách, ktoré súvisia s environmentálnymi zručnosťami. Týka sa to nielen špecializovaných miest, ale aj bežných pozícií, kde sa začínajú vyžadovať environmentálne vedomosti.