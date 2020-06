Vymiera nám generácia kvalitných remeselníkov, upozorňujú stavebníci

Bratislava 27. júna (TASR) – Na Slovensku vymiera generácia kvalitných remeselníkov, upozorňujú stavebníci. Ako dodali, stavebníctvo na Slovensku v minulosti nebolo veľmi preferovaným odborom, čo sa však netýka iba mladých ľudí, ale aj rekvalifikácie ľudí potenciálne ohrozených nezamestnanosťou. Zhodli sa na tom účastníci konferencie Inovácie v architektúre a stavebníctve - Fórum slovenského stavebníctva 2020.



Ako uviedol poradca prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a zakladateľ Smart Cities klubu Vladimír Jurík, v samotnom školstve je cítiť, že sa za posledných 10 - 15 rokov stratil záujem o profesie v stavebníctve zo strany mladých ľudí. „Keď tých ľudí bude veľký nedostatok, tak vyrastie ich cena. To znamená, že po nejakom čase sa zase do týchto profesií ľudia vrátia. Len jedna generácia sa stratila,“ dodal Jurík.



Problém však stavebníci vidia v práci tzv. "partičiek". „Nemôžete očakávať od niekoho, kto minulý mesiac splavoval plť, aby budúci mesiac robil veľmi kvalitnú strechu. Toto je naozaj problém,“ uviedol Jurík s tým, že aj ZSPS apeluje na to, aby boli pravidlá nastavené inak a aby nemohol „každý robiť všetko“.



„Dnes cez voľné živnosti na zhotovovanie stavieb môže kdekto do stavebníctva vstúpiť a v podstate kazí dobre meno stavebníctva,“ upozornil prezident ZSPS Pavol Kováčik.



„Ten, kto ide robiť stavbu, ktorá súvisí aj s bezpečnosťou, tak by to mali robiť ľudia, ktorí na to majú aj patričné vzdelanie a patričné oprávnenie. To sa nedeje,“ kritizuje ďalej Jurík.



Zväz pracuje na medzinárodných projektoch v oblasti vzdelávania, jedným z nich je napríklad projekt Craftedu, ktorého cieľom je aktualizácia kvalifikačných a vzdelávacích požiadaviek na vybrané remeselné profesie a následná vzájomná medzinárodná akceptácia takto vyučených remeselníkov na európskej úrovni. Ide napríklad o inštalatérov, ktorí potrebujú mať kvalifikáciu z elektronizácie, či o strechárov.