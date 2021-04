Na Slovensku vznikla agentúra Slovakia Travel, šéfom je V. Mika

Bratislava 1. apríla (TASR) – Na Slovensku vo štvrtok vznikla agentúra Slovakia Travel, ktorej cieľom je podpora cestovného ruchu. Na sociálnej sieti to oznámil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) spolu s Václavom Mikom, ktorý je generálnym riaditeľom tejto agentúry.



"Máme ambíciu do jedného mesiaca, 1. mája prevziať úplnú funkcionalitu toho, čo sa dnes robí na ministerstve, to znamená sekcia cestovného ruchu, aby sme od tohto dátumu mohli formálne, ale aj vecne pôsobiť v cestovnom ruchu," priblížil Mika. Zdôraznil, že teraz je dôležité, aby čo najviac subjektov v cestovnom ruchu prežilo. Následne bude úlohou Slovakia Travel podporiť cestovný ruch.



Medzi jej úlohy bude patriť komunikácia, marketing a konkrétna podpora dôležitých projektov doma a v zahraničí. Mika podotkol, že Slovensko bolo jedinou krajinou v Európe, ktorá takúto agentúru nemala. Podpora cestovného ruchu je podľa neho cestou, ako nasmerovať zdroje do menej rozvinutých regiónov. Upozornil, že na Slovensku chýbajú podrobné dáta o turistoch.







Doležal skonštatoval, že na post šéfa agentúry sa uskutoční ešte výberové konanie, Mika je však pre neho kandidát číslo jeden. "Je to skúsený manažér, aj som vôbec rád, že prijal tú ponuku," poznamenal minister. Poukázal na to, že Mika má skúsenosti so vznikajúcimi subjektmi.



Doležal zároveň pripustil, že v budúcnosti môže byť témou aj ministerstvo pre cestovný ruch, keď sa ukáže, aký podiel na HDP to má. "Keď sa podarí urobiť z toho vážnu ekonomickú kategóriu, tak si to zaslúži možno aj vlastné ministerstvo," dodal Mika.