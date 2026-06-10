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Na Slovensku vznikla Kanadská obchodná komora v SR
Komora bude pôsobiť ako hlavná inštitucionálna platforma pre kanadské spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ako aj pre slovenské firmy, ktoré hľadajú možnosť rozvíjať obchodné vzťahy s Kanadou.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Na Slovensku vznikla ako občianske združenie podporované Veľvyslanectvom Kanady v Bratislave Kanadská obchodná komora v SR. V stredu o tom informovala kanadská veľvyslankyňa Karen Mollica.
„Založenie Kanadskej obchodnej komory v Slovenskej republike predstavuje novú kapitolu v dlhotrvajúcom partnerstve medzi našimi dvomi krajinami. Táto komora vytvorí dôležitú platformu, prostredníctvom ktorej môžu podniky a investori prehlbovať hospodársku spoluprácu, podporovať inovácie a vytvoriť príležitosti, ktoré budú má prínos pre oba národy,“ uviedla Mollica.
Komora bude pôsobiť ako hlavná inštitucionálna platforma pre kanadské spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ako aj pre slovenské firmy, ktoré hľadajú možnosť rozvíjať obchodné a investičné vzťahy s Kanadou.
Kanada aj Slovensko zdieľajú podľa predsedu predstavenstva komory Eduarda Matáka nielen hodnoty, ako sú právny štát, otvorená ekonomika a demokratické riadenie, ale aj rastúcu sieť ľudí a spoločností, ktoré spájajú naše dve ekonomiky. „Kanadská obchodná komora v Slovenskej republike dá tejto sieti hlas, domov a inštitucionálny rámec, ktorý si dávno zaslúžila,“ zdôraznil.
Medzi priority komory patrí uľahčovanie vstupu kanadských spoločností na slovenský trh a trhy strednej Európy, ale aj podpora slovenských exportérov a investorov, ktorí hľadajú prístup na kanadský trh. Komora plánuje organizáciu obchodných misií, vytváranie obchodných sietí a inštitucionálneho dialógu, ako aj presadzovanie regulačného a podnikateľského prostredia priaznivejšieho pre zahraničné investície.
„Založenie Kanadskej obchodnej komory v Slovenskej republike predstavuje novú kapitolu v dlhotrvajúcom partnerstve medzi našimi dvomi krajinami. Táto komora vytvorí dôležitú platformu, prostredníctvom ktorej môžu podniky a investori prehlbovať hospodársku spoluprácu, podporovať inovácie a vytvoriť príležitosti, ktoré budú má prínos pre oba národy,“ uviedla Mollica.
Komora bude pôsobiť ako hlavná inštitucionálna platforma pre kanadské spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ako aj pre slovenské firmy, ktoré hľadajú možnosť rozvíjať obchodné a investičné vzťahy s Kanadou.
Kanada aj Slovensko zdieľajú podľa predsedu predstavenstva komory Eduarda Matáka nielen hodnoty, ako sú právny štát, otvorená ekonomika a demokratické riadenie, ale aj rastúcu sieť ľudí a spoločností, ktoré spájajú naše dve ekonomiky. „Kanadská obchodná komora v Slovenskej republike dá tejto sieti hlas, domov a inštitucionálny rámec, ktorý si dávno zaslúžila,“ zdôraznil.
Medzi priority komory patrí uľahčovanie vstupu kanadských spoločností na slovenský trh a trhy strednej Európy, ale aj podpora slovenských exportérov a investorov, ktorí hľadajú prístup na kanadský trh. Komora plánuje organizáciu obchodných misií, vytváranie obchodných sietí a inštitucionálneho dialógu, ako aj presadzovanie regulačného a podnikateľského prostredia priaznivejšieho pre zahraničné investície.