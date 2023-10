Na Slovensku vznikla Národná účtovná rada

Bratislava 4. októbra (OTS) - Koncom septembra (26. 9. 2023) došlo k podpísaniu Memoranda o spolupráci, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie odbornosti, prehľadnosti, jednoznačnosti, právnej istoty, predvídateľnosti a informovanosti verejnosti v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov.



Signatármi Memoranda sa stali Slovenská komora audítorov (SKAU) ako nezávislá samosprávna stavovská organizácia; Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) ako nezávislá samosprávna stavovská organizácia a Ekonomická univerzita v Bratislave (EU BA) ako verejnoprávna inštitúcia, dlhodobo pôsobia v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov. Náplňou spoločných aktivít signatárov sa tak stane zhromažďovanie informácií o problémoch nadobudnutých pri aplikácií právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov alebo iných problémov v danej oblasti, ku ktorým budú následne na základe ich opisu, analýz a navrhovaných riešení zaujímať odborné profesijné stanoviská. Výsledkom vzájomne kooperovaných aktivít signatárov Memoranda by malo byť v konečnom dôsledku lepšie a priehľadnejšie legislatívne prostredie, realizované aj na základe praktických a odborných poznatkov zainteresovaných strán. Ako poznamenal prezident SKAU Ing. Milan Mozolák: „ Reálnym výsledkom podpísaného Memoranda je vytvorenie pracovnej skupiny Národná účtovná rada, priebežne koordinujúcej realizáciu stanovených prác a organizujúcej pravidelné odborné stretnutia. Ich obsahom by malo byť prehĺbenie vzájomnej spolupráce pri tvorbe spoločných stanovísk, postupov, materiálov, legislatívnych návrhov, podkladov pre diskusiu s orgánmi verejnej moc, samosprávy, odbornou a laickou verejnosťou a vzdelávaní v oblasti daní a účtovníctva.“



Memorandum podpísala za Slovenskú komoru daňových poradcov jej prezidentka JUDr. Ing. Miriam Galandová, PhD. LL.M., FCCA, FCIArb a viceprezident Mag.rer.oec. et Mgr. Branislav Kováč, PhD., za Ekonomickú univerzitu v Bratislave jej rektor, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a za Slovenskú komoru audítorov je prezident Ing. Milan Mozolák.



O podpise Memoranda o spolupráci, ako aj vzniku Národnej účtovnej rady - a výzve k vzájomnej diskusii a spolupráci pri výmene skúseností a názorov v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov, boli otvoreným listom informovaní najvyšší predstavitelia Ministerstva financií SR, Finančného riaditeľstva SR, Najvyššieho správneho súdu SR, Justičnej akadémii SR, ako aj Komory znalcov SR.