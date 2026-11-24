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Na Slovensku vznikla Rada pre rodovú rovnosť
Podľa Indexu rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) má Slovensko v tejto oblasti výrazné nedostatky.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Na Slovensku vznikla Rada pre rodovú rovnosť, ktorej cieľom je preniesť princípy rovnosti z legislatívy do každodennej praxe firiem a verejného života. Platforma spája neziskové organizácie, zamestnávateľov, verejný sektor a expertov a mala by prinášať konkrétne riešenia nerovností, ktoré pretrvávajú napriek júnovému prijatiu zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Informovala o tom v utorok nezisková organizácia Trust Women.
„Zákon je dôležitý krok, no jeho prijatím sa zmena nekončí. Potrebujeme vedieť, ako nové pravidlá uplatňovať a ako ich dostať do každodenného fungovania firiem. Neziskové organizácie poznajú problémy ľudí z praxe, firmy vedia, aké opatrenia dokážu zaviesť, a verejný sektor môže vytvárať systémové podmienky. Keď tieto perspektívy prepojíme, môžeme pripravovať riešenia, ktoré budú fungovať aj mimo papiera,“ uviedla zakladajúca členka Eva Vaľovská z Trust Women.
Podľa Indexu rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) má Slovensko v tejto oblasti výrazné nedostatky. Chýba najmä vyššie zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách, v médiách či na odborných konferenciách, pre čo sa ich skúsenosti dostatočne nezohľadňujú pri dôležitých rozhodnutiach.
Problémy pretrvávajú podľa dát aj na pracoviskách, kde zamestnanci často nepoznajú svoje práva pri diskriminácii a šikane alebo ich nevedia uplatniť. Rodičia zároveň narážajú na bariéry pri využívaní flexibilnej práce a skrátených úväzkov či pri návrate z rodičovskej dovolenky, keďže reálna ponuka firiem výrazne zaostáva za možnosťami legislatívy.
Rada rozdelí svoju činnosť do štyroch pracovných skupín. Prvá sa zameria na vyššiu viditeľnosť žien vo verejnom priestore, pričom vytvorí databázu expertiek a zanalyzuje ich zastúpenie na odborných podujatiach. Druhá skupina prepojí odborné poznatky s praxou firiem v oblasti rovnosti príležitostí, odmeňovania, kariérneho rastu a transparentnosti. Tretia sa bude venovať rodičovstvu a zanalyzuje praktické prekážky pri návrate do práce, dostupnosť starostlivosti o deti či využívanie flexibilných a skrátených úväzkov. Štvrtá skupina sa sústredí na právne vedomie a pripraví odporúčania na ochranu zamestnancov v prípadoch diskriminácie, šikany a obťažovania.
Spoločným výstupom týchto skupín budú odborné odporúčania pre zamestnávateľov, návrhy legislatívnych zmien, osvetové kampane a stanoviská, ktoré budú môcť členské organizácie využívať pri vlastných aktivitách.
„Zákon je dôležitý krok, no jeho prijatím sa zmena nekončí. Potrebujeme vedieť, ako nové pravidlá uplatňovať a ako ich dostať do každodenného fungovania firiem. Neziskové organizácie poznajú problémy ľudí z praxe, firmy vedia, aké opatrenia dokážu zaviesť, a verejný sektor môže vytvárať systémové podmienky. Keď tieto perspektívy prepojíme, môžeme pripravovať riešenia, ktoré budú fungovať aj mimo papiera,“ uviedla zakladajúca členka Eva Vaľovská z Trust Women.
Podľa Indexu rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) má Slovensko v tejto oblasti výrazné nedostatky. Chýba najmä vyššie zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách, v médiách či na odborných konferenciách, pre čo sa ich skúsenosti dostatočne nezohľadňujú pri dôležitých rozhodnutiach.
Problémy pretrvávajú podľa dát aj na pracoviskách, kde zamestnanci často nepoznajú svoje práva pri diskriminácii a šikane alebo ich nevedia uplatniť. Rodičia zároveň narážajú na bariéry pri využívaní flexibilnej práce a skrátených úväzkov či pri návrate z rodičovskej dovolenky, keďže reálna ponuka firiem výrazne zaostáva za možnosťami legislatívy.
Rada rozdelí svoju činnosť do štyroch pracovných skupín. Prvá sa zameria na vyššiu viditeľnosť žien vo verejnom priestore, pričom vytvorí databázu expertiek a zanalyzuje ich zastúpenie na odborných podujatiach. Druhá skupina prepojí odborné poznatky s praxou firiem v oblasti rovnosti príležitostí, odmeňovania, kariérneho rastu a transparentnosti. Tretia sa bude venovať rodičovstvu a zanalyzuje praktické prekážky pri návrate do práce, dostupnosť starostlivosti o deti či využívanie flexibilných a skrátených úväzkov. Štvrtá skupina sa sústredí na právne vedomie a pripraví odporúčania na ochranu zamestnancov v prípadoch diskriminácie, šikany a obťažovania.
Spoločným výstupom týchto skupín budú odborné odporúčania pre zamestnávateľov, návrhy legislatívnych zmien, osvetové kampane a stanoviská, ktoré budú môcť členské organizácie využívať pri vlastných aktivitách.