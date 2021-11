Na Slovensku vzniklo za prvých deväť mesiacov takmer 15 tisíc firiem

Bratislava 23. novembra (TASR) - Za prvých deväť mesiacov tohto roka bolo na Slovensku založených 14.705 nových kapitálových spoločností, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o 29 firiem. Medziročne je tak rozdiel iba minimálny. Absolútne najviac spoločností vzniklo v Bratislavskom kraji, vyplýva to z dát poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.



Biznis na Slovensku aj napriek pretrvávajúcej pandémii neutícha. Za prvé tri štvrťroky bolo u nás založených 14.548 spoločností s ručením obmedzeným a 157 akciových spoločností, čo je spolu necelých päť percent zo všetkých firiem tohto druhu. „Tempo ich zakladania pritom kopíruje minulý rok, keď v rovnakom sledovanom období vzniklo 14.676 subjektov, teda len o 29 menej ako v tomto roku,“ priblížila situáciu analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.



Najviac, a to 4403 spoločností, vzniklo v Bratislavskom kraji, v Nitrianskom kraji pribudlo 1760 firiem a Žilinskom kraji 1564. Najmenej kapitálových spoločností vzniklo v Trenčíne a okolí, kde ich do konca septembra pribudlo 1056.



Nové firmy už dlhodobo vznikajú najčastejšie v oblasti podporných činností pre podnikanie, administratívnych činností a poradenstva v oblasti podnikania a riadenia. Spolu sa na tieto činnosti zameriava 3363 firiem, čo je takmer štvrtina novovzniknutých spoločností. Najviac firiem zakladali podnikatelia v marci, apríli a máji, keď bolo mesačne založených v priemere až 1700 nových podnikov.



Situácia u nás je pritom odlišná od situácie na českom trhu, kde tempo zakladania nových firiem bolo medziročne rýchlejšie. Dokopy tam vzniklo 22.250 nových podnikov, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 11 percent.