Na Slovensku vznikne jeden centrálny depozitár cenných papierov

Bratislava 21. februára (TASR) – Na Slovensku bude po novom pôsobiť a poskytovať služby iba jeden spoločný depozitár cenných papierov. Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR a Národný centrálny depozitár cenných papierov (NCDCP) podpísali memorandum o porozumení a spolupráci. Dva súčasné depozitáre sa tak zjednotia. Médiá o tom informovali CDCP a NCDCP v piatok.



K podpisu memoranda sa pripojili aj akcionári oboch depozitárov, teda Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) a Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). „Zjednotený depozitár bude spĺňať súčasné požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov,“ vysvetlili.



Oba depozitáre garantujú, že proces zjednotenia nebude mať vplyv na poskytovanie služieb. „Rovnako všetky práva účastníkov, klientov, vrátane zahraničných, ako aj ďalších účastníkov kapitálového trhu v Slovenskej republike a zmluvných partnerov budú zabezpečené v plnom rozsahu,“ dodali. Transakcii po odbornej stránke dopomôže poradenská spoločnosť KPMG, dohliadať na zjednotenie bude aj Národná banka Slovenska (NBS) aj Ministerstvo financií (MF) SR.



CDCP SR, a.s. nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a.s., ktoré svoje služby poskytuje od 19. marca 2004. S účinnosťou od 16. marca 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť BCPB, a.s. CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára na základe rozhodnutia NBS zo dňa 11. januára 2019.



NCDCP, a.s. vznikol v máji 2014, v Obchodnom registri SR je zapísaný od 1. novembra 2014, v súlade s Koncepciou rozvoja kapitálového trhu MF SR. Zakladateľom a jediným akcionárom NCDCP je SZRB, a.s.