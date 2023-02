Na Slovensku vznikne podnik na výrobu batérií do elektromobilov

Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenská spoločnosť podnikajúca v segmente vývoja a výroby prémiových batérií pre elektromobily InoBat bude pri vývoji komponentov spolupracovať s americkou spoločnosťou Hefei Gotion High-Tech Power Energy zo Silicon Valley. Uviedli to po podpísaní memoranda v Bratislave.



Spoločne budú pracovať na vývoji batériových článkov v novom výrobnom podniku s kapacitou až 40 gigawatthodín (GWh). "Veríme, že táto spolupráca prinesie obojstranne výhodné výsledky a vytvorí lepšiu budúcnosť v oblasti batérií," uviedol prezident americkej spoločnosti Steven Cai. Súčasťou obchodného plánu Gotion High-Tech je vytvoriť 100 GWh výrobnej kapacity batérií na zámorskom trhu do roku 2025 a pomôcť napredovať v medzinárodnom rozvoji spoločnosti v Európe.



Vývojové spoločnosti InoBat a Hefei Gotion High-Tech Power Energy dodali, že ich dohoda je strategická. Zachovajú si, ako doplnili, svoje nezávislé podnikanie. Ich spolupráca by mala vyústiť do vývoja novej technológie na urýchlenie globálneho prechodu smerom k zelenej energii.