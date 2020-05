Na slovenských farmách sa vlani zvýšil počet živých kurčiat o 3 %

Bratislava 3. mája (TASR) - V roku 2019 sa na slovenských farmách podľa Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) vychovalo 51.413.799 kusov (ks) živých kurčiat. Medziročne to predstavuje nárast produkcie o 3 %. Uviedol to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).



"Z vyprodukovaných kurčiat 80,5 % smerovalo na slovenské hydinové bitúnky a 19,5 % na hydinové bitúnky do zahraničia. V roku 2019 sa na slovenských hydinových bitúnkoch podľa CEHZ spracovalo 44.442.349 ks živých jatočných kurčiat, čo predstavuje medziročný pokles o 1,16 %," spresnil.



Sebestačnosť v produkcii konzumných vajec sa podľa Molnára dlhodobo pohybuje v rozmedzí 90 až 100 %, čo je najvyššia hodnota spomedzi všetkých živočíšnych komodít. V roku 2019 sa sebestačnosť v produkcii vajec dostala na úroveň 97,5 %.



"V roku 2019 sme podľa Štatistického úradu SR vyprodukovali 1,192 miliardy ks konzumných vajec, čo predstavuje nárast o 6,9 % oproti roku 2018," priblížil Molnár.



Počet sliepok k 31. decembru 2019 podľa neho medziročne poklesol o 605.000 ks na hodnotu 5,537 milióna ks. Priemerná znáška vajec na jednu sliepku sa medziročne znížila z 203,8 ks na 200,7 ks.



"Prieskumom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory realizovaným v závere roku 2019 sa zistilo, že na pultoch obchodných reťazcov na Slovensku je 67 % slovenských vajec, 45 % slovenského hydinového mäsa a 46 % slovenských hydinových mäsových výrobkov. Medziročne prišlo k miernemu nárastu podielu slovenských hydinových mäsových výrobkov o 3 % a poklesu podielu slovenského hydinového mäsa o 2 % a slovenských vajec o 7 %," informoval.



Doplnil, že najvyšší podiel slovenského hydinového mäsa mali na svojich pultoch reťazce COOP Jednota so 70 %, Tesco a Billa s 52 %. Najnižší podiel slovenskej hydiny je v Lidli s 28 %, Kauflande s 37 % a v Metre so 40 %.



Dodal, že najvyšší podiel slovenských vajec mali na svojich pultoch reťazce COOP Jednota a Metro s 89 %, Billa so 79 %, v Kauflande so 70 % a Tescu s 52 %. Najnižší podiel slovenských vajec bol v Lidli s 9 %.